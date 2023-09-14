ВРП звернулася до Офісу Генпрокурора щодо справи про підробку судових рішень

Факти підробки судових рішень виявили у Ленінському райсуді Харкова.

Вища рада правосуддя повідомила, що суддя Ленінського районного суду міста Харкова Віктор Вікторов повідомив про втручання в його діяльність щодо здійснення правосуддя, а саме – факти підробки судових рішень.

За інформацією судді до суду надійшов лист прокурора Могилів-Подільської окружної прокуратури із проханням підтвердити факт ухвалення трьох рішень, на підставі яких у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за особою зареєстровано право власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

Ухвали нібито були постановлені від імені суддів Ленінського районного суду міста Харкова Проценка Л.Г., Бородіної О.В., Вікторова В.В. Судді зазначили, що ніколи не ухвалювали рішення на користь позивача, підписи в ухвалах не належать жодному з них, відбиток печатки не відповідає відбитку печатки Ленінського районного суду міста Харкова, зазначених судових справ не існує.

Харківською обласною прокуратурою за результатами розгляду повідомлення судді внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження.

ВРП акцентувала, що підробка судових рішень може дискредитувати репутацію судді, який начебто підписав ці рішення, підриває довіру до суду, створює уявлення про допустимість та безкарність таких протизаконних дій, можливість отримання судового рішення у позапроцесуальний спосіб, наявність обставин, за яких судове рішення може викликати сумніви. Такі обставини можуть мати наслідком порушення основних засад судочинства та завдань суду, нести загрозу авторитету правосуддя, тому наявні підстави для вжиття заходів з метою забезпечення авторитету правосуддя.

Вища Рада правосуддя вирішила звернутися до Офісу Генерального прокурора щодо надання інформації про розкриття та розслідування злочинів в кримінальному провадженні за фактами, викладеними в повідомленні судді.

Нагадаємо, влітку 2023 року використання підроблених рішень судів зафіксовано в Києві, Харкові, Запоріжжі.

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