Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей

Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.

18 января на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Принято решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Олейника Николая Федоровича – с должности судьи Христиновского районного суда Черкасской области;

Пасько Николая Васильевича – с должности судьи Хозяйственного суда города Киева.

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