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Кабмин внес изменения в порядок подтверждения военнослужащими статуса лиц, непосредственно участвующих в осуществлении мер по обеспечению нацбезопасности

Речь идет о подтверждении статуса лиц, принимающих непосредственное участие в осуществлении мер по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпору и сдерживанию вооруженной агрессии рф, с целью применения льготы по налогообложению военным сбором.

Сколько получает в НАПК руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, претендующий на главу Агентства

На главу НАПК претендует руководитель Департамента антикоррупционной политики Дмитрий Калмыков, - какое вознаграждение он получал в Агентстве и являясь экспертом ОО.

С первой попытки экзамен на знание ПДД сдают только 28% желающих получить водительское удостоверение, а экзамен на умение управлять транспортом – 37%

В 2024 году условия сдачи экзаменов на право управления автомобилем станут еще более жесткими.

Среди чиновников, получающих зарплаты при поддержке США, проведут опрос в Дії, - Михаил Федоров

Опрос нужен для демонстрации партнерам большей подотчетности и касается тех госслужащих, кто в течение 2022–2023 годов получал зарплаты за счет прямой бюджетной поддержки США, - глава Минцифры Михаил Федоров.

Нужно постоянно инвестировать в борьбу с коррупцией, – спецпредставитель США по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер

По ее словам, нужно надежное руководство Счетной палаты, а Бюро экономической безопасности должно быть укомплектовано должным образом.

  1. Суд инфо

Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей

11:14, 18 января 2024
Судьи уволены в связи с подачей заявлений об отставке.
Высший совет правосудия уволил в отставку двух судей

18 января на заседании Высшего совета правосудия рассмотрены материалы об увольнении судей по общим обстоятельствам. Об этом говорится на сайте ВСП.

Принято решение уволить двух судей в связи с подачей заявлений об отставке, а именно:

Олейника Николая Федоровича – с должности судьи Христиновского районного суда Черкасской области;

Пасько Николая Васильевича – с должности судьи Хозяйственного суда города Киева.

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