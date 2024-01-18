Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.

18 січня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.

Ухвалено рішення звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Олійника Миколу Федоровича – з посади судді Христинівського районного суду Черкаської області;

Паська Миколу Васильовича – з посади судді Господарського суду міста Києва.

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