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Кабмін вніс зміни до порядку підтвердження військовослужбовцями статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення нацбезпеки

Йдеться про підтвердження статусу осіб, які беруть безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії рф, з метою застосування пільги з оподаткування військовим збором.

Скільки отримує у НАЗК керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, який претендує на голову Агентства

На голову НАЗК претендує керівник Департаменту антикорупційної політики Дмитро Калмиков, - яку винагороду він отримував в Агентстві та будучи експертом ГО.

З першої спроби іспит на знання ПДД складають лише 28% бажаючих отримати посвідчення водія, а іспит на вміння керування автомобілем – 37%

У 2024 році умови складання іспитів на право керування автомобілем стануть ще більш жорсткими.

Серед чиновників, які отримують зарплати за підтримки США, проведуть опитування в Дії, - Михайло Федоров

Опитування потрібне для демонстрації партнерам більшої підзвітності і стосується тих держслужбовців, хто протягом 2022–2023 років отримував зарплати за рахунок Прямої бюджетної підтримки США, - очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Потрібно постійно інвестувати в боротьбу з корупцією, – спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер

За її словами, потрібне надійне керівництво Рахунковій палаті, а Бюро економічної безпеки має бути укомплектовано належним чином.

  1. Суд інфо

Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

11:14, 18 січня 2024
Суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку.
Вища рада правосуддя звільнила у відставку двох суддів

18 січня на засіданні Вищої ради правосуддя розглянуто матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами. Про це йдеться на сайті ВРП.

Ухвалено рішення звільнити двох суддів у зв’язку з поданням заяв про відставку, а саме:

Олійника Миколу Федоровича – з посади судді Христинівського районного суду Черкаської області;

Паська Миколу Васильовича – з посади судді Господарського суду міста Києва.

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