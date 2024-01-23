Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Исправление описок и очевидных арифметических ошибок в судебном решении, – позиция Верховного Суда

В кассационных жалобах защитники утверждали, что решение об исправлении описки является незаконным, поскольку решение о замене гражданского истца нельзя признать исправлением описки.

Владимир Зеленский в законопроекте о множественном гражданстве предложил пересмотреть основания утраты гражданства Украины

Появился текст законопроекта Владимира Зеленского о множественном гражданстве.

Киевский апелляционный суд получил двух новых судей

Судьи ВССУ Елена Кафидова и Елизавета Евграфова будут осуществлять правосудие в Киевском апелляционном суде.

Пересечение границы лицами с инвалидностью и сопровождение, — смотрите онлайн Адвокат на Право ТВ

Установление, изменение и прекращение группы инвалидности во время военного положения: что знать и каких ошибок важно не допустить при выезде за пределы страны, - смотрите прямой эфир программы Адвокат на Право ТВ.

Шестой апелляционный административный суд пострадал в результате ракетного удара по Киеву: фото и подробности

В Шестом апелляционном административном суде выбиты окна, поврежден фасад здания.

  1. Суд инфо

ВСП перевел в Киевский апелляционный суд двух судей из Высшего специализированного суда

12:41, 23 января 2024
Ранее в ВСП призывали судей Высших специализированных судов подавать заявления на перевод.
ВСП перевел в Киевский апелляционный суд двух судей из Высшего специализированного суда
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во вторник, 23 января, Высший совет правосудия перевел на должность судьи Киевского апелляционного суда двух судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Так, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евграфова Елизавета Павловна переведена на должность судьи Киевского апелляционного суда.

Также на должность судьи Киевского апелляционного суда ВСП перевел судью Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Кафидову Елену Васильевну.

Напомним, что в Высшем совете правосудия призывали судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины подавать заявления на перевод.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Шевченко
    Олександр Шевченко
    суддя Харківського окружного адміністративного суду
  • Тетяна Гордієнко
    Тетяна Гордієнко
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду
  • Євген Марич
    Євген Марич
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду