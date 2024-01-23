ВСП перевел в Киевский апелляционный суд двух судей из Высшего специализированного суда

Ранее в ВСП призывали судей Высших специализированных судов подавать заявления на перевод.

Во вторник, 23 января, Высший совет правосудия перевел на должность судьи Киевского апелляционного суда двух судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел.

Так, судья Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Евграфова Елизавета Павловна переведена на должность судьи Киевского апелляционного суда.

Также на должность судьи Киевского апелляционного суда ВСП перевел судью Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел Кафидову Елену Васильевну.

Напомним, что в Высшем совете правосудия призывали судей Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел, Высшего хозяйственного суда Украины, Высшего административного суда Украины подавать заявления на перевод.

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