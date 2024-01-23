ВРП перевела у Київський апеляційний суд двох суддів з Вищого спеціалізованого суду

Раніше у ВРП закликали суддів Вищих спеціалізованих судів подавати заяви на переведення.

У вівторок, 23 січня, Вища рада правосуддя перевела на посаду судді Київського апеляційного суду двох суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Так, суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Євграфову Єлизавету Павлівну переведено на посаду судді Київського апеляційного суду.

Також на посаду судді Київського апеляційного суду ВРП перевела суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кафідову Олену Василівну.

Нагадаємо, що у Вищій раді правосуддя закликали суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України подавати заяви на переведення.

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