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  1. Суд інфо

ВРП перевела у Київський апеляційний суд двох суддів з Вищого спеціалізованого суду

12:41, 23 січня 2024
Раніше у ВРП закликали суддів Вищих спеціалізованих судів подавати заяви на переведення.
ВРП перевела у Київський апеляційний суд двох суддів з Вищого спеціалізованого суду
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У вівторок, 23 січня, Вища рада правосуддя перевела на посаду судді Київського апеляційного суду двох суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ.

Так, суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Євграфову Єлизавету Павлівну переведено на посаду судді Київського апеляційного суду.

Також на посаду судді Київського апеляційного суду ВРП перевела суддю Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ Кафідову Олену Василівну.

Нагадаємо, що у Вищій раді правосуддя закликали суддів Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, Вищого господарського суду України, Вищого адміністративного суду України подавати заяви на переведення.

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