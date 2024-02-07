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  1. Суд инфо

ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Великомихайловский райсуд Одесской области

12:08, 7 февраля 2024
Судья, который выразил намерение быть командирован в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме.
ВККС рассмотрит вопрос о командировке судей в Великомихайловский райсуд Одесской области
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Высшая квалификационная комиссия судей Украины рассмотрит вопрос о внесении командировочного представления (временный перевод) для осуществления правосудия в Великомихайловский районный суд Одесской области 1 судьи. Об этом говорится на официальном сайте ВККС.

Рассмотрение вопроса пройдет 28 февраля в 10:00 в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины (г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9).

Судья, который выразил намерение быть откомандированным в другой суд того же уровня и специализации, должен подать в Комиссию согласие согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке), к которой добавить:

1) справку согласно установленной форме (можно загрузить по этой ссылке);

2) другие документы, которые, по мнению судьи, могут быть учтены при принятии решения (при наличии).

Срок подачи документов – 7 дней со дня публикации этого объявления (6 февраля).

Форма представления документов – бумажная или электронная.

Документы могут быть поданы судьей лично или отправлены по почте (в том числе по электронной).

Документы принимаются по адресу Высшей квалификационной комиссии судей Украины:

почтовый адрес: 03110, г. Киев, ул. Генерала Шаповала, 9;

электронный адрес: [email protected].

Время для личного представления документов:

с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 16:00;

в пятницу с 8:00 до 12:00 и с 12:45 до 15:00.

Сканированные изображения бумажных документов, направленных по почте, не позднее следующего дня со дня их направления необходимо отправить по электронному адресу: [email protected] со сканированным изображением документа, подтверждающего соответствующую отправку.

Судьи, желающие отправить документы по электронной почте, должны направить на электронный адрес Комиссии согласие и другие материалы в виде электронного документа (подписанные квалифицированной электронной подписью).

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