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Готовы ли суды к отопительному сезону — в ГСА отчитались

14:34, 31 октября 2024
Руководители территориальных управлений ГСА Украины сообщили, что системы отопления и альтернативные источники электроснабжения готовы к эксплуатации.
Готовы ли суды к отопительному сезону — в ГСА отчитались
Фото: court.gov.ua
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В Государственной судебной администрации состоялось рабочее совещание, в ходе которого начальники территориальных управлений ГСА доложили о готовности судов к отопительному сезону. Об этом сообщил официальный сайт ГСА.

По предоставленной территориальными управлениями информации, согласно сложившимся потребностям и благодаря выделенному финансовому ресурсу, в каждой области были приняты необходимые меры для теплообеспечения помещений судебных учреждений.

Перед запуском систем отопления (стартом отопительного сезона) была проведена их подготовка: выполнены профилактические, при необходимости ремонтные работы, приобретено необходимое оборудование.

На стадии завершения аварийно-ремонтные и строительные работы в помещениях судов, где есть необходимость восстановления кровель, замены окон и т.д.

В ГСА отметили, что для обогрева объектов (где отсутствует подключение к централизованной системе отопления), которые снабжаются теплом за счет установленных твердотопливных котлов – закуплены пеллеты, уголь, дрова. К примеру, такие помещения судов есть в Кировоградской, Запорожской, Днепропетровской областях.

«Отчитываясь о принятых мерах по готовности помещений судов к отопительному сезону, руководители территориальных управлений ГСА Украины также предоставили информацию о том, что кроме систем отопления готовы к эксплуатации и альтернативные источники электроснабжения (генераторы). Подключение вышеупомянутых обеспечено во всех областях, кроме Николаевской, Запорожской и Волынской. В судах этих трех областей подключение генераторов на завершающем этапе», - заявили в Государственной судебной администрации.

Относительно подготовки к отопительному периоду 2024/2025 годов там отметить, что в течение 2024 года ГСА Украины, 178 судам предусмотрены дополнительные бюджетные ассигнования в сумме 45 418,5 тыс. грн для обеспечения соответствующих мероприятий, в частности:

– на проведение ремонтных работ системы отопления и котельных 49 помещений судов;

– на проведение ремонтных работ системы газоснабжения 38 помещений судов;

– на замену радиаторов отопления в 11 помещениях судов;

– на замену котлов отопления в 15 помещениях судов;

– на замену счетчиков в 11 помещениях;

– на оплату услуг по техническому обслуживанию газового оборудования в 23 помещениях судов;

– на проведение ремонта кровель 27 помещений судов;

– на смену окон в 4 помещениях судов.

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ГСА

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