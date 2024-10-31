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Чи готові суди до опалювального сезону — у ДСА відзвітували

14:34, 31 жовтня 2024
Керівники територіальних управлінь ДСА України повідомили, що системи опалення та альтернативні джерела електропостачання готові до експлуатації.
Чи готові суди до опалювального сезону — у ДСА відзвітували
Фото: court.gov.ua
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У Державній судовій адміністрації відбулася робоча нарада, під час якої начальники територіальних управлінь ДСА доповіли про готовність судів до опалювального сезону. Про це повідомив офіційний сайт ДСА.

За наданою територіальними управліннями інформацією, згідно сформованих потреб та завдяки виділеному фінансовому ресурсу, в кожній області було вжито необхідних заходів для теплозабезпечення приміщень судових установ.

Перед запуском систем опалення (стартом опалювального сезону) було проведено їх підготовку: виконано профілактичні, за потреби ремонтні роботи, придбано необхідне обладнання.

На стадії завершення наразі аварійно-ремонтні та будівельні роботи в приміщеннях судів, де є потреба відновлення покрівель, заміни вікон, тощо.

У ДСА зазначили, що для обігріву об’єктів (де відсутнє підключення до централізованої системи опалення), які забезпечуються теплом за рахунок встановлених твердопаливних котлів – закуплено пелети, вугілля, дрова. Наприклад, такі приміщення судів є в Кіровоградській, Запорізькій, Дніпропетровській областях.

«Звітуючи про вжиті заходи щодо готовності приміщень судів до опалювального сезону, керівники територіальних управлінь ДСА України також надали інформацію про те, що крім систем опалення, готові до експлуатації й альтернативні джерела електропостачання (генератори). Підключення вищезгаданих забезпечено в усіх областях, крім Миколаївської, Запорізької та Волинської. В судах цих трьох областей підключення генераторів наразі на завершальному етапі», - заявили у Державній судовій адміністрації.

Щодо підготовки до опалювального періоду 2024/2025 років, там зазначити, що протягом 2024 року ДСА України, 178 судам передбачені додаткові бюджетні асигнування у сумі 45 418,5 тис. грн для забезпечення відповідних заходів, зокрема:

– на проведення ремонтних робіт системи опалення та котелень 49 приміщень судів;

– на проведення ремонтних робіт системи газопостачання 38 приміщень судів;

– на заміну радіаторів опалення в 11 приміщеннях судів;

– на заміну котлів опалення у 15 приміщеннях судів;

– на заміну лічильників в 11 приміщеннях;

– на оплату послуг з технічного обслуговування газового обладнання у 23 приміщеннях судів;

– на проведення ремонту покрівель 27 приміщень судів;

– на заміну вікон у 4 приміщеннях судів.

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ДСА

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