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Конкурсы на должности судей апелляционных судов, ВАКС и АП ВАКС – обнародовали правила поведения во время тестирования

19:47, 3 ноября 2024
Кандидатам запрещено пользоваться интернетом, открывать дополнительные вкладки на компьютере, а все технические средства связи должны быть отключены и помещены в специальный пакет.
Конкурсы на должности судей апелляционных судов, ВАКС и АП ВАКС – обнародовали правила поведения во время тестирования
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4 ноября в ВККС начинается анонимное тестирование когнитивных способностей, являющихся частью квалификационного экзамена в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в апелляционных судах и Высшего антикоррупционного суда. Об этом напомнили в пресс-службе Комиссии.

С целью подготовки кандидатов к тестированию когнитивных способностей были подготовлены правила поведения во время тестирования и советы для его составления.

Всі технічні засоби зв’язку мають бути вимкнені та поміщені у спеціальний, наданий вам пакет. Під час іспиту заборонено перемовлятись, вставати, переміщатись по аудиторії та виходити з неї під час тесту. Не можна користуватись ручкою або папером, використовувати будь-які допоміжні засоби для вирішення завдань.

Також заборонено користуватись інтернетом, відкривати додаткові вкладки на комп’ютері.

На столах не має бути жодних сторонніх предметів.

Порушення учасником порядку (правил) проходження тестування фіксуватиметься у протоколі та може мати наслідком припинення участі учасника у складанні кваліфікаційного іспиту (визнання таким, що не склав кваліфікаційний іспит).

Якщо у вас виникатимуть питання технічного характеру, ви не розібрались в програмі або у вас виникли проблеми в ході тестування мовчки піднімаєте руку та чекаєте, коли до вас підійде уповноважений представник.

Важливо! Уповноважені представники забезпечують виключно технічну підтримку та не можуть коментувати та інтерпретувати суть тестових питань.

Звертаємо вашу увагу, що приміщення, у якому проводиться тестування є укриттям, а тому у разі тривоги, тестування продовжується без затримок.

Тест складається із завдань на вербальний та загальний інтелект.

На блок вербальний інтелект виділено 8 хв, на загальний – 20 хв. Завдання обираються системою у довільному порядку за допомогою адаптивного механізму.

У кожному з блоків по 30 завдань, однак, ви маєте зосередитись на правильності ваших відповідей, а не на тому щоб пройти всі 30 завдань.

Система побудована таким чином, що спочатку ви знаходитесь на першому рівні складності, якщо надаєте правильну відповідь переміщаєтесь на рівень вище, знову правильно – ще вище. Якщо ви надаєте неправильну відповідь або пропускаєте питання переміщаєтесь на рівень нижче. За неправильну відповідь бали не віднімаються.

У кожному питанні лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно обрати два варіанти, про що окремо вказано в умові завдання.

Питання слід проходити послідовно, від 1 до 30-го завдання. Можна пропускати питання не надаючи жодної відповіді, але потім до цього завдання не можна буде повернутися пізніше. Ви можете змінювати обраний вами варіант відповіді поки не перейшли до наступного питання. Будьте уважними, намагайтеся довго не затримуватися на вирішенні одного завдання, але і не здавайтесь занадто швидко.

Важливо, щоб всі почали тестування одночасно. Тому не поспішайте та очікуйте поки буде сказано про наступний крок.

На екрані буде відображатись таймер, який буде відраховувати час, який у вас залишається, а також кількість питань. Після того як час буде вичерпано ви на екрані побачите ваші результати.

Після того, як побачили результат першого блоку тестування, ви очікуєте інших для переходу до наступного блоку.

Після завершення часу другого блоку тесту нічого не натискаєте, чекаєте поки до кожного підійде уповноважений представник.

Якщо ви завершили другий блок тестування раніше відведеного часу – мовчки піднімаєте руку.

Уповноважений представник має внести ваші результати у відомість, після чого ви маєте перевірити правильність внесених балів та посвідчити це своїм підписом.

У відомість вноситься також середній арифметичний бал, який вираховується системою автоматично після проходження обох блоків.

Прохідний бал тестування встановлюється у 75 відсотків максимально можливого бала етапу тестування, а саме 108,75 IQ бала.

Напомним, что всего к этапу тестирования на когнитивные способности допущено 1 588 кандидатов в апелляции (1 322 кандидата в общие апелляционные суды, 132 – в апелляционные административные суды и 134 – в апелляционные хозяйственные суды).

Также к тестированию на когнитивные способности в рамках конкурса на должности судей ВАКС и АП ВАКС получили допуск 161 кандидат (100 кандидатов на должности судей ВАКС и 61 претендент на должности судей АП ВАКС).

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ВККС ВАКС

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