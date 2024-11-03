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Конкурси на посади суддів апеляційних судів, ВАКС та АП ВАКС – оприлюднили правила поведінки під час тестування

19:47, 3 листопада 2024
Кандидатам заборонено користуватись інтернетом, відкривати додаткові вкладки на комп’ютері, а всі технічні засоби зв’язку мають бути вимкнені та поміщені у спеціальний пакет.
Конкурси на посади суддів апеляційних судів, ВАКС та АП ВАКС – оприлюднили правила поведінки під час тестування
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4 листопада в ВККС розпочинається анонімне тестування когнітивних здібностей, що є частиною кваліфікаційного іспиту у межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів в апеляційних судах та Вищого антикорупційного суду. Про це нагадали у пресслужбі Комісії.

З метою належної підготовки кандидатів до тестування когнітивних здібностей було підготовлено правила поведінки під час тестування та поради для його складання.

Всі технічні засоби зв’язку мають бути вимкнені та поміщені у спеціальний, наданий вам пакет. Під час іспиту заборонено перемовлятись, вставати, переміщатись по аудиторії та виходити з неї під час тесту. Не можна користуватись ручкою або папером, використовувати будь-які допоміжні засоби для вирішення завдань.

Також заборонено користуватись інтернетом, відкривати додаткові вкладки на комп’ютері.

На столах не має бути жодних сторонніх предметів.

Порушення учасником порядку (правил) проходження тестування фіксуватиметься у протоколі та може мати наслідком припинення участі учасника у складанні кваліфікаційного іспиту (визнання таким, що не склав кваліфікаційний іспит).

Якщо у вас виникатимуть питання технічного характеру, ви не розібрались в програмі або у вас виникли проблеми в ході тестування мовчки піднімаєте руку та чекаєте, коли до вас підійде уповноважений представник.

Важливо! Уповноважені представники забезпечують виключно технічну підтримку та не можуть коментувати та інтерпретувати суть тестових питань.

Звертаємо вашу увагу, що приміщення, у якому проводиться тестування є укриттям, а тому у разі тривоги, тестування продовжується без затримок.

Тест складається із завдань на вербальний та загальний інтелект.

На блок вербальний інтелект виділено 8 хв, на загальний – 20 хв. Завдання обираються системою у довільному порядку за допомогою адаптивного механізму.

У кожному з блоків по 30 завдань, однак, ви маєте зосередитись на правильності ваших відповідей, а не на тому щоб пройти всі 30 завдань.

Система побудована таким чином, що спочатку ви знаходитесь на першому рівні складності, якщо надаєте правильну відповідь переміщаєтесь на рівень вище, знову правильно – ще вище. Якщо ви надаєте неправильну відповідь або пропускаєте питання переміщаєтесь на рівень нижче. За неправильну відповідь бали не віднімаються.

У кожному питанні лише одна правильна відповідь, крім деяких завдань вербального тесту, де потрібно обрати два варіанти, про що окремо вказано в умові завдання.

Питання слід проходити послідовно, від 1 до 30-го завдання. Можна пропускати питання не надаючи жодної відповіді, але потім до цього завдання не можна буде повернутися пізніше. Ви можете змінювати обраний вами варіант відповіді поки не перейшли до наступного питання. Будьте уважними, намагайтеся довго не затримуватися на вирішенні одного завдання, але і не здавайтесь занадто швидко.

Важливо, щоб всі почали тестування одночасно. Тому не поспішайте та очікуйте поки буде сказано про наступний крок.

На екрані буде відображатись таймер, який буде відраховувати час, який у вас залишається, а також кількість питань. Після того як час буде вичерпано ви на екрані побачите ваші результати.

Після того, як побачили результат першого блоку тестування, ви очікуєте інших для переходу до наступного блоку.

Після завершення часу другого блоку тесту нічого не натискаєте, чекаєте поки до кожного підійде уповноважений представник.

Якщо ви завершили другий блок тестування раніше відведеного часу – мовчки піднімаєте руку.

Уповноважений представник має внести ваші результати у відомість, після чого ви маєте перевірити правильність внесених балів та посвідчити це своїм підписом.

У відомість вноситься також середній арифметичний бал, який вираховується системою автоматично після проходження обох блоків.

Прохідний бал тестування встановлюється у 75 відсотків максимально можливого бала етапу тестування, а саме 108,75 IQ бала.

Нагадаємо, що всього до етапу тестування на когнітивні здібності допущено 1 588 кандидатів в апеляції (1 322 кандидати до загальних апеляційних судів, 132 – до апеляційних адміністративних судів та 134 – до апеляційних господарських судів).

Також до тестування на когнітивні здібності у межах конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС загалом отримали допуск 161 кандидат (100 кандидатів на посади суддів ВАКС та 61 претендент на посади суддів АП ВАКС).

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ВККС ВАКС

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