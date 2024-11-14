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ВСП с начала года внес Владимиру Зеленскому представление о назначении более 450 судей

16:22, 14 ноября 2024
В течение указанного периода внесено представление о назначении 452 кандидатов на должности судей.
ВСП с начала года внес Владимиру Зеленскому представление о назначении более 450 судей
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Высший совет правосудия на протяжении января – октября 2024 года принял решение о внесении Президенту Украины Владимиру Зеленскому представления о назначении на должности 453 судей в местные суды.

Из них:

  • в местные общие суды — 396 судей;
  • в местные административные суды – 29 судей;
  • в местные хозяйственные суды — 28 судей.

В течение указанного периода Президенту Украины внесено представление о назначении 452 кандидатов на должности судей.

Напомним, что за 10 месяцев 2024 года ВСП уволил 241 судью.

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