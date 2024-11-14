ВРП з початку року внесла Володимиру Зеленському подання про призначення більше 450 суддів

Протягом вказаного періоду внесено подання про призначення 452 кандидатів на посади суддів.

Вища рада правосуддя упродовж січня – жовтня 2024 року прийняла рішення про внесення Президентові України Володимиру Зеленському подання про призначення на посади 453 суддів до місцевих судів.

З них:

до місцевих загальних судів — 396 суддів;

до місцевих адміністративних судів – 29 суддів;

до місцевих господарських судів — 28 суддів.

Протягом вказаного періоду Президентові України внесено подання про призначення 452 кандидатів на посади суддів.

Нагадаємо, що за 10 місяців 2024 року ВРП звільнила 241 суддю.

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