Обнародовали обзор решений ВСП, принятых по результатам рассмотрения представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей

Документ содержит информацию о решении ВСП за два года.

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Высший совет правосудия обнародовал обновленный обзор решений, принятых по результатам рассмотрения представлений о предоставлении согласия на содержание судьи под стражей.

Документ дополнен информацией о решениях ВСП, принятых в 2024 году, и теперь содержит данные за два года.

Обзор размещен в разделе «Деятельность» - «Обобщение/Обзоры/Отчеты».

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