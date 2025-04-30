Четыре судьи признаны такими, что соответствуют занимаемой должности — ВККС

В Комиссии также отметили, что еще двое судей признаны такими, что не соответствуют занимаемой должности.

Фото: vkksu.gov.ua

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Во вторник, 29 апреля, на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины проводились собеседования и определялись результаты квалификационной оценки девяти судей местных судов на соответствие занимаемой должности.

По результатам заседаний Комиссией приняты следующие решения:

Музыка Елена Васильевна — Новоукраинский районный суд Кировоградской области — отложено на 13.05.2025 в 10:00

Скутьельник Павел Федорович — Хозяйственный суд Киевской области — 434,75 — не соответствует занимаемой должности. Внести представление в Высший совет правосудия об освобождении судьи от должности

Чир Павел Васильевич — Борщевский районный суд Тернопольской области — 786,375 — внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе вопрос о соответствии судьи занимаемой должности

Чулуп Александр Степанович — Центральный районный суд города Николаева — ходатайство судьи и ООГД о переносе заседания удовлетворить. Отложить рассмотрение вопроса на другую дату

Петен Яна Леонидовна — Недригайловский районный суд Сумской области — 800,75 — соответствует занимаемой должности. Вопрос о внесении представления в Высший совет правосудия с рекомендацией о назначении на должность судьи внести на рассмотрение Комиссии в пленарном составе

Рыбас Алла Викторовна — Белозерский районный суд Херсонской области — 731,5 — соответствует занимаемой должности

Невмержицкая Елена Андреевна — Коростенский горрайонный суд Житомирской области — 671,125 — соответствует занимаемой должности

Бурда Петр Алексеевич — Петропавловский районный суд Днепропетровской области — 541,5 — не соответствует занимаемой должности. Внести в Высший совет правосудия представление об освобождении судьи от должности

Кузьменко Наталья Андреевна — Херсонский окружной административный суд — 671,375 — соответствует занимаемой должности.

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