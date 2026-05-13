ВККС обновила некоторые программы экзаменов: список
В среду, 13 мая, на заседании ВККС принято решение об утверждении в новых редакциях отдельных программ экзаменов, таксономических характеристик анонимного письменного тестирования и тестовых вопросов для проведения экзаменов в рамках квалификационного оценивания судей местных и апелляционных судов. Об этом сообщила Комиссия.
С программами экзаменов и таксономическими характеристиками тестирования можно ознакомиться по ссылкам:
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів місцевих адміністративних судів (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів місцевих господарських судів (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів місцевих загальних судів (кримінальна спеціалізація) (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів місцевих загальних судів (цивільна спеціалізація) (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів апеляційних адміністративних судів (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів апеляційних господарських судів (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів апеляційних загальних судів (кримінальна спеціалізація) (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
- Програма іспиту і Таксономічна характеристика тестування суддів апеляційних загальних судів (цивільна спеціалізація) (у редакції рішення Комісії від 13.05.2026)
С обновленными перечнями основ тестовых вопросов можно ознакомиться по ссылкам:
- Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів
- Основи тестових запитань з господарської спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів
- Основи тестових запитань з кримінальної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів
- Основи тестові запитання з цивільної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів місцевих судів
- Основи тестових запитань з адміністративної спеціалізації для проведення іспитів під час кваліфікаційного оцінювання суддів апеляційних судів
Уведомление о назначении экзамена будет опубликовано на официальном вебсайте Комиссии после принятия соответствующего решения.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.