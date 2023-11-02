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Право участника ликвидации ядерных аварий на назначение пенсии с понижением пенсионного возраста: позиция КАС ВС

13:23, 2 ноября 2023
КАС ВС отметил, что отсутствие механизма реализации права, предусмотренного законом, в частности, относительно перечня документов, необходимых для назначения пенсии, не может быть основанием для лишения или ограничения этого права.
Право участника ликвидации ядерных аварий на назначение пенсии с понижением пенсионного возраста: позиция КАС ВС
Изображение: freepik.com
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В Пятом апелляционном административном суде разъяснили постановление КАС ВС №280/6884/21 от 21.09.2023 относительно права участника ликвидации ядерных аварий на назначение пенсии с понижением пенсионного возраста.

КАС ВС зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 55 ЗУ 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового стажу.

Законодавством не передбачено переліку документів, які повинна подати особа, яка є учасником ліквідації ядерних аварій для підтвердження особливого статусу, що надає їй право на призначення пенсії відповідно до норм ст. 55 Закону № 796-XII.

КАС ВС наголосив на тому, що відсутність механізму реалізації права, передбаченого законом, зокрема, щодо переліку документів, необхідних для призначення пенсії, не може бути підставою для позбавлення чи обмеження цього права.

Аналіз положень п. 3 ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 14 Закону № 796-XII, п.п. 1, 4 Порядку віднесення громадян з-поміж тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 02.12.1992 № 674, дає підстави для висновку, що особа, яка брала участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, прирівнюється за правовим статусом до учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідної категорії, а отже має рівні права та пільги, якщо інше не встановлено законом.

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