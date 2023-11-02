Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата ВС у справі за позовом Геннадія Труханова до ВРП вирішила, в якому складі КАС ВС має розглядати питання про повернення позовної заяви

ВП ВС зазначила, що інформація з Реєстру судових рішень свідчить про відсутність єдиної практики серед суддів Касаційного адміністративного суду Верховного Суду як суду першої інстанції стосовно складу суду, який має вирішувати питання про повернення позовної заяви у зв`язку з неусуненням її недоліків.

Класифікація посад державної служби: роз’яснення НАДС з найбільших актуальних питань

Як визначити класифікаційний код посади, як заповнити відомості класифікації посад, в які строки слід завершити класифікацію посад.

Верховний Суд відмовив військовослужбовцю, що отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, у праві отримати одноразову грошову допомогу у зв`язку з інвалідністю

Верховний Суд підтримав позицію Міноборони і скасував рішення судів, що визнали за військовослужбовцем, який отримав травму, пов`язану із захистом Батьківщини, право на отримання одноразової грошової допомоги у зв`язку з інвалідністю.

Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони

Павла Малихіна підтримала більшість членів Вищої ради правосуддя.

Укрпошта проводить тендер на 65,7 млн грн на послуги з передачі SMS і Viber-повідомлень

Укрпошта оголосила тендер на закупівлю послуг з передачі SMS і Viber-повідомлень на 65,7 млн грн.

  1. Судова практика
  2. / Касаційний адміністративний суд

Право учасника ліквідації ядерних аварій на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку: позиція КАС ВС

13:23, 2 листопада 2023
КАС ВС наголосив на тому, що відсутність механізму реалізації права, передбаченого законом, зокрема, щодо переліку документів, необхідних для призначення пенсії, не може бути підставою для позбавлення чи обмеження цього права.
Право учасника ліквідації ядерних аварій на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку: позиція КАС ВС
Зображення: freepik.com
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

У П'ятому апеляційному адміністративному суді роз'яснили постанову КАС ВС №280/6884/21 від 21.09.2023 щодо права учасника ліквідації ядерних аварій на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку.

КАС ВС зазначив, що відповідно до ч. 1 ст. 55 ЗУ 796-XII «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» особам, які працювали або проживали на територіях радіоактивного забруднення, пенсії надаються із зменшенням пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов`язкове державне пенсійне страхування», за наявності відповідного страхового стажу, зменшеного на кількість років зменшення пенсійного віку, але не менше 15 років страхового стажу.

Законодавством не передбачено переліку документів, які повинна подати особа, яка є учасником ліквідації ядерних аварій для підтвердження особливого статусу, що надає їй право на призначення пенсії відповідно до норм ст. 55 Закону № 796-XII.

КАС ВС наголосив на тому, що відсутність механізму реалізації права, передбаченого законом, зокрема, щодо переліку документів, необхідних для призначення пенсії, не може бути підставою для позбавлення чи обмеження цього права.

Аналіз положень п. 3 ч. 1 ст. 9, ч. 4 ст. 14 Закону № 796-XII, п.п. 1, 4 Порядку віднесення громадян з-поміж тих, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї або постраждали за інших обставин від радіаційного опромінення не з власної вини, до відповідних категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, затвердженого постановою КМУ від 02.12.1992 № 674, дає підстави для висновку, що особа, яка брала участь у ліквідації ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, у військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, прирівнюється за правовим статусом до учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС відповідної категорії, а отже має рівні права та пільги, якщо інше не встановлено законом.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду