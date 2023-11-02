Штраф або арешт: в Узбекистані каратимуть за пропаганду багатоженства

Також запровадили відповідальність за появу в громадських місцях із закритим обличчям .

В Узбекистані запровадили відповідальність за пропаганду багатоженства та за появу в громадських місцях із закритим обличчям. Про це повідомило Міністерство юстиції республіки.

За пропаганду співжиття з двома або більше жінками, поширення таких поглядів, ідей або закликів передбачений штраф 15—30 сум ($406—811) або адміністративний арешт на 15 діб.

Такий самий штраф накладатимуть за релігійний обряд вінчання «Нікохім-туї» — ідеться про випадки, коли шлюб не зареєстрували в законному порядку, зокрема з людиною, яка не достигла 18 років (мінімальний вік для шлюбу).

За пропаганду дискримінації за ознаками статі, зокрема публічне заперечення рівності жінок і чоловіків, загрожує штраф 10—20 сум ($270—540).

За перебування у громадських місцях із закритим обличчям, коли не можна ідентифікувати особу, можуть оштрафувати на 10—15 сум ($270—406). Винятки — коли обличчя закрили з медичних причин або через службову необхідність.

Нагадаємо, що в Ірані ухвалили законопроєкт, що передбачає до 10 років в'язниці за відмову від хіджабу.

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