Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Рада суддів точно допускає 9 кандидатів до конкурсу у КСУ, а ще 7 дали на усунення недоліків у документах

Поки Рада суддів не відхилила документи жодного з кандидатів.

Надавачам «кредитів до зарплати» заборонять наживатися на споживачах, - Рада розгляне законопроект

Також пропонується законодавчо заборонити розповідати у рекламі про «легкі позики на красиве життя».

Кваліфікаційне оцінювання суддів відновлюється з 13 листопада

Співбесіди відбудуться з суддями, які мали їх пройти ще у жовтні.

ВККС не знайшла суддів для Одеського апеляційного суду, хоча бажаючи поїхати в Одесу були

Заяви на відрядження в Одеський апеляційний суд можна подати до 24 листопада.

Верховний Суд пояснив підхід до обчислення строку звернення до суду військовослужбовцями

Апеляційний суд залишив позов військовослужбовця без розгляду, зазначивши, що він пропустив строк в один місяць для звернення до суду за захистом своїх прав, - в свою чергу, Верховний Суд пояснив, як рахувати строки звернення до суду особами, що проходять військову службу.

  1. У світі

Штраф або арешт: в Узбекистані каратимуть за пропаганду багатоженства

18:46, 2 листопада 2023
Також запровадили відповідальність за появу в громадських місцях із закритим обличчям .
Штраф або арешт: в Узбекистані каратимуть за пропаганду багатоженства
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

В Узбекистані запровадили відповідальність за пропаганду багатоженства та за появу в громадських місцях із закритим обличчям.  Про це повідомило Міністерство юстиції республіки.

За пропаганду співжиття з двома або більше жінками, поширення таких поглядів, ідей або закликів передбачений штраф 15—30 сум ($406—811) або адміністративний арешт на 15 діб.

Такий самий штраф накладатимуть за релігійний обряд вінчання «Нікохім-туї» — ідеться про випадки, коли шлюб не зареєстрували в законному порядку, зокрема з людиною, яка не достигла 18 років (мінімальний вік для шлюбу).

За пропаганду дискримінації за ознаками статі, зокрема публічне заперечення рівності жінок і чоловіків, загрожує штраф 10—20 сум ($270—540).

За перебування у громадських місцях із закритим обличчям, коли не можна ідентифікувати особу, можуть оштрафувати на 10—15 сум ($270—406). Винятки — коли обличчя закрили з медичних причин або через службову необхідність.

Нагадаємо, що в Ірані ухвалили законопроєкт, що передбачає до 10 років в'язниці за відмову від хіджабу. 

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суду обирає заступника голови Суду, онлайн-трансляція
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Воловик
    Сергій Воловик
    голова Сумського окружного адміністративного суду
  • Едуард Смілянець
    Едуард Смілянець
    суддя Сьомого апеляційного адміністративного суду