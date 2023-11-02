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Штраф или арест: в Узбекистане будут наказываться за пропаганду многоженства

18:46, 2 ноября 2023
Также ввели ответственность за появление в общественных местах с закрытым лицом.
Штраф или арест: в Узбекистане будут наказываться за пропаганду многоженства
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В Узбекистане была введена ответственность за пропаганду многоженства и за появление в общественных местах с закрытым лицом. Об этом сообщило Министерство юстиции республики.

За пропаганду сожительства с двумя или более женщинами, распространение таких взглядов, идей или призывов предусмотрен штраф в размере 15—30 сум ($406—811) или административный арест на 15 суток.

Такой же штраф будут налагать за религиозный обряд венчания «Никохим-туи» — речь идет о случаях, когда брак не зарегистрировали в законном порядке, в том числе с человеком, не достигшим 18 лет (минимальный возраст для брака).

За пропаганду дискриминации по признакам пола, в том числе публичное отрицание равенства женщин и мужчин, грозит штраф в размере 10—20 сум ($270—540).

При нахождении в общественных местах с закрытым лицом, когда нельзя идентифицировать личность, могут оштрафовать на 10—15 сум ($270—406). Исключение — когда лицо закрыли по медицинским причинам или по служебной необходимости.

Напомним, что в Иране приняли законопроект, предусматривающий до 10 лет тюрьмы за отказ от хиджаба. 

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