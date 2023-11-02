Броварской горрайонный суд Киевской области ищет секретарей судебных заседаний

В Броварском горрайонном суде Киевской области есть вакантные должности.

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Броварской горрайонный суд Киевской области сообщил, что в суде есть вакантные должности секретарей судебных заседаний. Об этом говорится в пресс-службе суда.

«Требования:

- образование не ниже младшего бакалавра по специальности: «Право», «Правоведение», «Правоохранительная деятельность»;

- свободное владение государственным языком.

Желательно с опытом работы в должности секретаря судебных заседаний.

За подробной информацией обращайтесь по тел.: (045-94) 6-49-92 или по адресу: ул. Грушевского, 2, г. Бровары, Киевская обл. (каб. № 111)», - говорится в сообщении.

Ранее КОАС объявлял набор на ряд должностей государственных служащих аппарата суда.

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