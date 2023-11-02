Броварський міськрайонний суд Київської області шукає секретарів судових засідань

У Броварському міськрайонному суді Київської області є вакантні посади.

Фото: br.ko.court.gov.ua

Броварський міськрайонний суд Київської області повідомив, що у суді є вакантні посади секретарів судових засідань. Про це йдеться у пресслужбі суду.

«Вимоги:

- освіта не нижче молодшого бакалавра за спеціальністю: «Право», «Правознавство», «Правоохоронна діяльність»;

- вільне володіння державною мовою.

Бажано з досвідом роботи на посаді секретаря судових засідань.

За детальною інформацію звертайтеся за тел.: (045-94)6-49-92 або за адресою: вул. Грушевського, 2, м. Бровари, Київська обл. (каб. № 111)», - сказано у повідомленні.

Раніше КОАС оголошував набір на ряд посад державних службовців апарату суду.

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