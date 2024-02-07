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КХС ВС остановил кассационное производство по делу в связи с проведением сторонами спора медиации

11:30, 7 февраля 2024
Результат договоренности сторон должен быть оформлен мировым соглашением.
КХС ВС остановил кассационное производство по делу в связи с проведением сторонами спора медиации
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Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного Суда остановил кассационное производство по делу в связи с проведением сторонами спора медиации.

Сторони у справі можуть примиритися, у тому числі шляхом медіації, на будь-якій стадії судового процесу. Результат домовленості сторін має бути оформлений мировою угодою.

Про це йдеться в ухвалі КГС ВС у справі про банкрутство ТОВ «Паливно-енергетична компанія "Енергоіндустрія"».

У справі, що розглядається, кредитор у межах справи про банкрутство подав позов про визнання недійсним договору поруки, укладеного боржником з іншим кредитором. Місцевий господарський суд рішенням, залишеним без змін постановою апеляційного господарського суду, позов задовольнив.

Під час розгляду справи Верховним Судом від заявників ТОВ «Тар Альянс», ТОВ «Енергобуд» і ТОВ «ПЕК "Енергоіндустрія"» надійшло спільне клопотання про зупинення провадження у справі на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 227 ГПК України у зв’язку з проведенням медіації.

Згідно із ч. 2 ст. 3 Закону України «Про медіацію» медіація може бути проведена, в тому числі, під час судового, третейського, арбітражного провадження або під час виконання рішення суду, третейського суду чи міжнародного комерційного арбітражу.

За змістом ч. 7 ст. 46 ГПК України  сторони можуть примиритися, у тому числі шляхом медіації, на будь-якій стадії судового процесу. Результат домовленості сторін має бути оформлений мировою угодою.

Відповідно до п. 3-1 ч. 1 ст. 227 ГПК України суд зобов’язаний зупинити провадження у справі у випадку звернення сторін з клопотанням про зупинення касаційного провадження у справі у зв’язку з проведенням медіації.

Провадження у справі зупиняється у випадках, встановлених п. 3-1 ч. 1 ст. 227 цього Кодексу, – на час проведення медіації, але не більше 90 днів з дня постановлення судом ухвали про зупинення провадження у справі.

З огляду на викладене колегія суддів дійшла висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання ТОВ «Тар Альянс», ТОВ «Енергобуд» і ТОВ «ПЕК "Енергоіндустрія"» та зупинення касаційного провадження в цій справі у зв’язку з проведенням медіації.

Ознайомитись з ухвалою Верховного Суду від 16 листопада 2023 року у справі № 910/18802/21 (910/3246/22) можна за посиланням. 

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