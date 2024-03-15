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В Харькове 12 лет заключения получил украинец за участие в «ДНР»

13:21, 15 марта 2024
20 лет лишения свободы с конфискацией имущества: приговор гражданину, обвиняемому в участии в деятельности не предусмотренного законом вооруженного формирования.
В Харькове 12 лет заключения получил украинец за участие в «ДНР»
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12 марта 2024 года Киевский районный суд города Харькова вынес приговор в уголовном производстве в отношении гражданина Б., обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание террористической группы или террористической организации, руководство такой группой или организацией или участие в ней, а также организационное или иное содействие созданию или деятельности террористической группы или террористической организации) и частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований) и частью 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины (создание не предусмотренных законом вооруженных формирований).

Так, судом установлено, что гражданин Б. в период времени не позднее 7 апреля 2017 года по сентябрь 2022 года, находясь на временно оккупированной территории Донецкой области и территории Харьковской области, действуя умышленно, из корыстных и идеологических мотивов, принимал участие так называемой "ДНР", обеспечивая реализацию целей и задач ее силового блока, а также участвовал в оккупационных действиях пгт. Великий Бурлук, Купянского района Харьковской области.

Кроме того, в период времени не позднее 7 апреля 2017 года, находясь в Донецке, гражданин Б., действуя умышленно, добровольно, по предварительному сговору группой лиц (в отношении которых досудебное расследование осуществляется в других уголовных производствах), осознавая, что деятельность не предусмотренных законом вооруженных формирований, которые входят в состав так называемой "ДНР", является незаконной, направлена на изменение границ территории Украины, приводит к гибели людей, причинение значительных материальных убытков и других тяжких последствий, с идеологических и корыстных мотивов, вступил в состав не предусмотренного законом вооруженного формирования - 1-й отдельной мотострелковой Славянской бригады, был зачислен в его состав и выполнял возложенные на него функции с использованием выданного огнестрельного оружия для оказания вооруженного сопротивления военнослужащим Вооруженных Сил Украины и других военных формирований Украины, задействованных в проведении АТО, которая проводилась с целью прекращения деятельности так называемой "ДНР" на территории Донецкой области.

Уголовное производство рассматривалось в специальном судебном производстве (in absentia) - в отсутствие обвиняемого, с участием защитника. При этом, судом были приняты все меры о вызове обвиняемого в судебные заседания. Обвиняемый был проинформирован должным образом о датах слушания дела, а также были соблюдены его права на надлежащее представительство в суде, в соответствии с требованиями УПК Украины.

Приговором суда гражданин Б. признан виновным в совершении вышеупомянутых уголовных правонарушений. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим гражданину Б. назначено окончательное наказание в виде двенадцати лет лишения свободы с конфискацией всего имущества, являющегося собственностью осужденного.

Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента его фактического задержания.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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