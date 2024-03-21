Осужденный мужчина хотел взыскать 100 тысяч с гражданской жены за невыполнение решения суда об устранении препятствий в общении с детьми

Гражданская жена препятствовала мужчине общаться с детьми.

В Хмельницкой области гражданская жена не дает осужденному мужчине общаться с детьми. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

До суду з позовом звернувся чоловік, котрий з 2016 року відбуває покарання у ДУ «Вінницька установа виконання покарань (№1)». Пояснив, що у 2017 році цивільна дружина викрала спільних сина й доньку з будинку за місцем їх проживання та реєстрації у місті Кам`янці-Подільському і позбавила його можливості з ними спілкуватися.

Суд зобов’язав жінку не чинити йому перешкоди у спілкуванні з дітьми за допомогою телефонного зв`язку без будь-яких обмежень у часі, але судове рішення вона досі не виконала.

Тому у новому позові просив суд зобов`язати її виконати судове рішення, а також стягнути з неї на його користь 100000 гривень моральної шкоди, завданої викраденням його дітей з позбавленням права та можливості спілкування з ними.

Кам`янець-Подільський міськрайонний суд у задоволенні цих позовних вимог відмовив. Виходив з того, що рішенням суду, залишеним без змін постановою Хмельницького апеляційного суду від 12.03.2020, вирішено питання про зобов`язання жінки не чинити йому перешкоди у спілкуванні з дітьми, тому немає підстав зобов`язувати її виконувати рішення суду шляхом ухвалення нового судового рішення і стягувати моральну шкоду, оскільки питання примусового виконання врегульоване Законом України «Про виконавче провадження».

Уважаючи таке рішення незаконним, чоловік оскаржив його до апеляційного суду. Однак у засідання не з’явився. Як повідомили в установі виконання покарань, він відмовився від участі в судових засіданнях у цей час з релігійних переконань.

Апеляційний суд дійшов висновку, що його апеляційна скарга не підлягає задоволенню.

Колегія суддів встановила, що на підставі виконавчого листа на виконання постанови Хмельницького апеляційного суду від 12 березня 2020 року відділ ДВС у місті Кам`янці-Подільському видав постанову про відкриття виконавчого провадження.

Позаяк примусове виконання рішення суду здійснюється в порядку, передбаченому Законом України «Про виконавче провадження», суд першої інстанції дійшов обґрунтованого висновку про те, що не можна зобов`язати відповідачку виконувати судове рішення, ухваливши з цього приводу інше судове рішення – констатував ХАС.

З постановою апеляційного суду в справі № 676/375/21 можна ознайомитися у ЄДРСР.

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