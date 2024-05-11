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Суд поддержал позицию налоговиков по штрафам за нерегистрацию мест хранения алкоголя и табака

20:28, 11 мая 2024
Судом поддержана позиция ГНС относительно правомерности принятого решения, которым применен к истцу штраф за хранение алкоголя и табака в местах, не внесенных в ЕГР мест хранения.
Суд поддержал позицию налоговиков по штрафам за нерегистрацию мест хранения алкоголя и табака
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Государственная налоговая служба сообщает, что судом кассационной инстанции поддержана позиция налоговиков относительно правомерности принятого решения, которым применены к истцу штрафные санкции за хранение алкогольных напитков и табачных изделий в местах, не внесенных в Единый государственный реестр мест хранения.

Сторонами не отрицается и материалами дела подтверждено хранение истцом алкогольных напитков и табачных изделий, которое осуществлялось в складском помещении, которое находилось под таможенным контролем и использовалось истцом как дополнительное помещение магазина беспошлинной торговли, а затем истец, как держатель магазина беспошлинной торговли, обязан вносить сведения о местонахождении этого помещения в Единый государственный реестр мест хранения.

Следовательно, учитывая различие правового регулирования полномочий налоговых и таможенных органов, определенных Законом Украины от 19.12.2005 №481/95-ВР «О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, коньячного и плодового, алкогольных напитков и табачных изделий» (далее – №481/95-ВР) и Таможенного кодекса Украины (далее – ТКУ), сферу действия этих законодательных актов и цели, суды предыдущих инстанций неправильно применили к спорным правоотношениям только нормы таможенного законодательства и с учетом установленных по делу обстоятельств пришли к ошибочному выводу, что есть основания для признания противоправным и отмены налогового уведомления-решения, по поводу правомерности которого возник спор.

Судебная коллегия не принимает доводы истца о том, что к спорным правоотношениям преимущественно следует применять положения ст. 421 ТКУ, а не ст. 15 Закона №481/95-ВР, поскольку конкуренция между указанными нормами отсутствует, учитывая разное правовое регулирование.

Так ст. 421 ТКУ предусматривает требования к обустройству и расположению магазина беспошлинной торговли, а требования ст. 15 Закона №481/95-ВР – обязанность хозяйствующего субъекта хранить алкогольные напитки и табачные изделия в местах хранения алкогольных напитков и табачных изделий, внесенных в Единый государственный реестр мест хранения, независимо от того, кому принадлежит такое место хранения.

Подытоживая приведенное, Верховный Суд признал, что налоговый орган действовал в пределах полномочий и способом, предусмотренным законом и обоснованно применил к истцу штрафные санкции.

Следовательно, Кассационным административным судом в составе Верховного Суда от 18.04.2024 по делу № 320/3752/22 кассационная жалоба ответчика удовлетворена; решение Киевского окружного административного суда от 06.10.2022 и постановление Шестого апелляционного административного суда от 16.02.2023 отменено.

Принято новое решение, которым в удовлетворении исковых требований истца отказано полностью.

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