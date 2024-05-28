Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики КУС ВС за апрель 2024 года

В обзоре отражены важнейшие правовые позиции и заключения по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в принятых в апреле 2024 года постановлениях КУС ВС.

Верховный Суд поделился обзором актуальной судебной практики Кассационного уголовного суда.

Обзор содержит важнейшие правовые позиции и выводы по уголовному и уголовному процессуальному праву, содержащиеся в принятых в апреле 2024 года постановлениях КУС, которые будут иметь значение для формирования единства судебной практики.

Среди этих выводов следует выделить следующие.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– если лицу, совершившему уголовное правонарушение, по приговору суда было назначено наказание, которое принято отбывать реально, а затем было установлено, что оно виновно еще и в других уголовных правонарушениях, за которые по новому приговору назначается лицу наказание с применением на основании ст. 75 УК освобождения от отбывания наказания с испытанием, положения ч. 4 ст. 70 этого Кодекса о назначении окончательного наказания не применяются и каждый приговор – предыдущий, по которому лицо должно отбывать наказание реально, и новый, по которому освобожден от отбывания наказания с испытанием, исполняется самостоятельно;

– действия, предусмотренные частями 1 или 2 ст. 114-2 УК Украины, совершенные с целью предоставления государству, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, или его представителям информации о перемещении, движении и расположении ВСУ, подразделений Государственной пограничной службы и других воинских формирований, должны квалифицироваться по ст. 111 УК Украины как государственная измена в форме оказания помощи иностранному государству или его представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, если эти действия совершены гражданином Украины, а соответствующие сведения не являются государственной тайной.

В сфере уголовного процессуального права констатировано, что:

– в соответствии с требованиями п. 21 ч. 1 ст. 3, ч. 3 ст. 33 УПК Украины Верховный Суд наделен полномочиями по пересмотру по вновь открывшимся обстоятельствам решения Верховного Суда Украины, который при УПК 1960 выполнял функции суда кассационной инстанции относительно решения апелляционного суда, постановленного последним как судом первой инстанции;

– суд кассационной инстанции, установив, что определение суда апелляционной инстанции о возвращении апелляционной жалобы на решение об избрании (продолжения) меры пресечения постановлено с нарушением предписаний п. 4 ч. 3 в. 399 УПК, в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 438 этого Кодекса отменяет обжалованное определение с назначением нового рассмотрения в суде апелляционной инстанции на основании п. 2 ч. 1 ст. 436 указанного Кодекса;

– в случае отмены прокурором постановления следователя, дознавателя или прокурора о закрытии уголовного производства, в котором ни одному лицу не было уведомлено о подозрении, в связи с его незаконностью и необоснованностью, период с момента принятия постановления о закрытии уголовного производства до момента его отмены не включается в срок досудебного расследования.

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