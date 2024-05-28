В Чернигове задержали двух мужчин, которые взорвали банк, чтобы похитить более 5,5 млн гривен

Мужчины заблаговременно выкопали и укрепили тоннель под зданием, а пожар должен был прикрыть их побег.

Источник фото: npu.gov.ua

В Чернигове полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в подрыве помещения банка, которые попытались похитить деньги из банковских ячеек. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Инцидент произошел 6 мая около четырех утра, когда в полицию поступило сообщение о взрыве и возгорании в банке в центре Чернигова. Взрыв повредил здание и припаркованные рядом автомобили, однако люди не пострадали.

После осмотра места происшествия установили, что хранилища банка не были повреждены, но были обнаружены следы попытки похитить имущество клиентов из депозитария, где хранилось более 5,5 миллионов гривен. Группа лиц проникла в банк, демонтировав пол, и пыталась прикрыть свои действия пожаром. Однако из-за разрушения помещения их план потерпел неудачу.

Полиция установила, что преступление совершили 40-летний и 42-летний жители Запорожской и Николаевской областей, которые ранее были судимы за разбойные нападения и незаконное хранение оружия. Они готовились к преступлению несколько месяцев, выкопав и укрепив тоннель под землей в подвальное помещение соседнего дома, а также прорезав отверстие в стене к хранилищу банка.

Подозреваемые задержаны по ст. 615 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им предъявлено подозрение по ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества путем взрыва, по предварительному сговору группой лиц) и по ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 (покушение на кражу) Уголовного кодекса Украины.

Во время обысков у задержанных изъяли две 50-литровые бочки с каннабисом и пистолет, которые направлены на экспертизу. Подозреваемым грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Продолжается досудебное расследование.

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