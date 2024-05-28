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У Чернігові затримали двох чоловіків, які підірвали банк, щоб викрасти понад 5,5 млн гривень

21:47, 28 травня 2024
Чоловіки завчасно викопали та укріпили тунель під будівлею, а пожежа мала прикрити їх втечу.
У Чернігові затримали двох чоловіків, які підірвали банк, щоб викрасти понад 5,5 млн гривень
Джерело фото: npu.gov.ua
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У Чернігові поліція затримала двох чоловіків, підозрюваних у підриві приміщення банку, які спробували викрасти гроші з банківських комірок. Про це повідомила Національна поліція України.

Інцидент стався 6 травня близько четвертої ранку, коли до поліції надійшло повідомлення про вибух і займання в банку в центрі Чернігова. Вибух пошкодив будівлю і припарковані поруч автомобілі, проте люди не постраждали.

Після огляду місця події встановили, що сховища банку не були пошкоджені, але були виявлені сліди спроби викрасти майно клієнтів з депозитарію, де зберігалося понад 5,5 мільйонів гривень. Група осіб проникла до банку, демонтувавши підлогу, і намагалася прикрити свої дії пожежею. Проте через руйнування приміщення їхній план зазнав невдачі.

Поліція встановила, що злочин скоїли 40-річний та 42-річний мешканці Запорізької та Миколаївської областей, які раніше були судимі за розбійні напади та незаконне зберігання зброї. Вони готувалися до злочину кілька місяців, викопавши та укріпивши тунель під землею до підвального приміщення сусіднього будинку, а також прорізавши отвір у стіні до сховища банку.

Підозрюваних затримано за ст. 615 Кримінального процесуального кодексу України. Їм пред'явлено підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна шляхом вибуху, за попередньою змовою групою осіб) та за ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 185 (замах на крадіжку) Кримінального кодексу України.

Під час обшуків у затриманих вилучили дві 50-літрові діжки з канабісом і пістолет, які направлено на експертизу. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

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