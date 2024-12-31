Рабочая группа по рассмотрению вопросов принудительного отчуждения имущества, в которую входит военное командование, во время военного положения может принимать решение о принудительном изъятии имущества – БП ВС

Истица обжаловала принудительное отчуждение ее автомобиля в пользу воинской части и обратилась в суд с требованием его возвращения.

Рабочая группа по рассмотрению вопросов принудительного отчуждения или изъятия имущества в связи с введением и исполнением мер правового режима военного положения, созданная распоряжением военной администрации, в которую входит военное командование, является специально уполномоченным коллективным органом, наделенным полномочиями в соответствии с Законом Украины «О передачу, принудительное отчуждение или изъятие имущества в условиях правового военного режима или чрезвычайного положения» принимать решение о принудительном отчуждении/изъятии имущества в условиях правового режима военного положения.

Такие выводы обратила внимание Большая Палата Верховного Суда.

У справі, що переглядалася, у липні 2022 року робоча група з розгляду питань примусового відчуження або вилучення майна у зв’язку із запровадженням заходів правового режиму воєнного стану склала акт про примусове відчуження належного позивачці автомобіля на користь військової частини.

Позивачка як власниця реквізованого автомобіля звернулася до суду з метою повернення транспортного засобу.

Частково задовольнивши позовні вимоги, апеляційний суд керувався тим, що примусове відчуження транспортного засобу було передчасним, оскільки робоча група може розглядати питання щодо відчуження транспортного засобу, яким керував водій у стані алкогольного сп’яніння, чого в цьому випадку не було.

За результатами розгляду справи Велика Палата ВС дійшла висновку, що автомобіль позивачки відчужений з дотриманням приписів законодавства України уповноваженим на те органом, тому немає підстав для зобов’язання військової частини повернути цей автомобіль колишньому власнику.

До складу названої робочої групи, утвореної розпорядженням Черкаської обласної військової адміністрації від 4 березня 2022 року № 97, входять, зокрема, начальник Черкаського обласного штабу, начальник ТЦК та СП, командир військової частини. Вказані особи відповідно до законодавства належать до суб’єктів, котрі зобов’язані спільно запроваджувати та здійснювати заходи правового режиму воєнного стану.

Окрім того, зі змістом акта було ознайомлено представника власниці. Примірник акта було також направлено власниці автотранспортного засобу.

ВП ВС зауважила, що позивачка обрала неналежний (неефективний) спосіб судового захисту, пред’явивши, зокрема, вимоги про визнання протиправним та скасування протокольного рішення робочої групи, акта про примусове відчуження майна та листа начальника ОВА про погодження протокольного рішення щодо примусового відчуження спірного майна. Крім того, пред’явлена позивачкою вимога про зобов’язання військової частини повернути їй як власниці згаданий автомобіль та ключі від нього також є неналежним способом захисту, оскільки автомобіль пройшов нову реєстрацію і після цього перебуває у власності держави та, відповідно, користуванні військового підрозділу ЗСУ.

Ознайомитись з постановою ВП ВС від 23 жовтня 2024 року у справі № 712/3525/23 (провадження № 14-75цс24) можна за посиланням.

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