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Черновицкий суд отменил штраф за неявку в ТЦК – что стало основанием для решения

13:19, 17 марта 2025
Суд отменил штраф в 17 тыс. грн для военнообязанного из Буковины за игнорирование повестки.
Черновицкий суд отменил штраф за неявку в ТЦК – что стало основанием для решения
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Сокирянский районный суд Черновицкой области отменил штраф в размере 17 тыс. грн для военнообязанного, который не явился в территориальный центр комплектования (ТЦК) после получения повестки. Суд принял решение в пользу истца в деле № 722/161/25, которое было рассмотрено в марте 2025 года.

Мужчина обжаловал составленный на него протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 210-1 КУоАП, предусматривающий штраф за нарушение мобилизационного законодательства. Согласно протоколу, в ноябре 2024 года ему была направлена повестка по почте для уточнения данных в ТЦК, однако он не явился в указанное время.

Истец заявил, что не получал надлежащего уведомления, не был ознакомлен с протоколом и не знал о времени рассмотрения дела. Он также отметил, что своевременно обновил свои данные через приложение «Резерв+», поэтому не понимает причин вызова в ТЦК.

Представитель ТЦК утверждал, что военнообязанные должны прибыть в центр для уточнения данных и прохождения медицинского осмотра. Поскольку мужчина этого не сделал, ему выписали штраф.

Судья Ирина Припхан, рассмотрев все материалы, отметила, что ответчик не смог доказать надлежащее оповещение истца о необходимости явки. Также учтено, что протокол составлялся с участием жены мужа, а не его лично. Кроме того, была предоставлена выписка из больницы, подтверждающая, что истец находился на стационарном лечении и нуждался в постороннем уходе после операции.

Суд решил отменить постановление и закрыть дело за отсутствием события административного правонарушения. Истец отменил штраф и получил 4 тыс. грн компенсации за правовую помощь. Решение можно обжаловать.

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суд штраф / штрафы повестка ТЦК

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