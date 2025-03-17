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Верховный Суд высказался относительно права прокурора на иск об обязательстве собственника памятника культурного наследия заключить охранный договор

11:36, 17 марта 2025
Верховный Суд сформулировал позицию относительно условий, при которых прокурор имеет право представлять интересы государства в суде по делам об обязательстве собственника памятника культурного наследия заключить охранный договор.
Верховный Суд высказался относительно права прокурора на иск об обязательстве собственника памятника культурного наследия заключить охранный договор
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Первый заместитель руководителя Хмельницкой областной прокуратуры обратился в суд в интересах государства в лице Департамента информационной деятельности, культуры, национальностей и религий Хмельницкой областной военной администрации с иском к собственнику объекта недвижимости (ответчику). Прокурор требовал обязать ответчика заключить охранные договоры относительно объектов культурного наследия, расположенных в городе Хмельницком.

Суд первой инстанции определением вернул иск прокурору, обосновав это тем, что Департамент Хмельницкой ОВА должен был самостоятельно обратиться с соответствующим иском. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, сославшись на то, что прокурор не доказал бездействия органа охраны культурного наследия.

Верховный Суд отменил определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения. Суд отметил, что прокурор имеет право обращаться в суд в интересах государства, если компетентный орган не выполняет своих обязанностей по защите культурного наследия.

Верховный Суд подчеркнул, что в спорах, возникающих по поводу заключения охранного договора, надлежащим истцом является орган охраны культурного наследия, которым выступает соответствующее управление (или отдел) градостроительства и архитектуры исполкома городского совета или облгосадминистрации (ее департамент), а ответчиком — собственник памятника культурного наследия.

В случае, если собственник памятника уклоняется от заключения охранного договора в соответствии с требованиями части первой статьи 23 Закона Украины от 8 июня 2000 года № 1805-III «Об охране культурного наследия», орган охраны культурного наследия имеет право обратиться в суд с иском о принудительном заключении охранного договора. Если соответствующий орган не реализует такое полномочие, то есть не осуществляет защиту законных интересов государства, право обратиться в суд с иском об обязательстве собственника памятника культурного наследия заключить такой договор получает прокурор в соответствии с абзацем первым части третьей статьи 23 Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1697-VII «О прокуратуре».

Обращение прокурора в суд с иском к собственнику памятника, уклоняющемуся от заключения охранного договора, об обязательстве заключить такой договор направлено на обеспечение охраны культурного наследия Украины, то есть соответствует интересам государства, которые прокурор должен защищать в случае неосуществления или ненадлежащего осуществления соответствующим управлением (или отделом) градостроительства и архитектуры исполкома городского совета или облгосадминистрации (ее департамента) своих полномочий.

В рассматриваемом деле суды предыдущих инстанций не исследовали, почему Департамент Хмельницкой ОГА не подал иск о заключении охранного договора, а также не выяснили, принимал ли прокурор внесудебные меры для побуждения департамента к инициированию иска, и, как следствие, пришли к преждевременному выводу об отсутствии оснований для представительства интересов государства.

Верховный Суд подчеркнул, что прокурор в таких случаях защищает общественные интересы и надлежащее применение законодательства в сфере культурного наследия, а предъявление собственником памятника иска к субъекту властных полномочий не может считаться активным действием такого субъекта, поскольку позиция ответчика не является его самостоятельной инициативой, а выступает лишь реакцией на заявленный иск, в котором орган государственной власти (местного самоуправления) выполняет обязанность защищать интересы государства и представлять законность своих решений или действий.

Также Верховный Суд напомнил, что окончательное решение об исключении из Реестра памятника местного значения, в частности того, который подпадает под запрет в соответствии с Законами Украины от 9 апреля 2015 года № 317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» или является символикой российской имперской политики в соответствии с Законом Украины от 21 марта 2023 года № 3005-IX «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики», принимает Министерство культуры Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

До принятия решения об исключении памятника местного значения из Реестра, памятник продолжает охраняться государством, и любые действия, которые могут нанести ему вред, должны быть согласованы с органами охраны культурного наследия в охранном договоре, а в случае уклонения собственника памятника от заключения такого договора — через обращение в суд с иском обязательного характера — об обязательстве собственника памятника заключить охранный договор.

Постановление Верховного Суда от 24 января 2025 года по делу № 560/5184/24 (административное производство № К/990/41173/24).

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд договор прокурор культура

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