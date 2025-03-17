Верховный Суд высказался относительно права прокурора на иск об обязательстве собственника памятника культурного наследия заключить охранный договор

Верховный Суд сформулировал позицию относительно условий, при которых прокурор имеет право представлять интересы государства в суде по делам об обязательстве собственника памятника культурного наследия заключить охранный договор.

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Первый заместитель руководителя Хмельницкой областной прокуратуры обратился в суд в интересах государства в лице Департамента информационной деятельности, культуры, национальностей и религий Хмельницкой областной военной администрации с иском к собственнику объекта недвижимости (ответчику). Прокурор требовал обязать ответчика заключить охранные договоры относительно объектов культурного наследия, расположенных в городе Хмельницком.

Суд первой инстанции определением вернул иск прокурору, обосновав это тем, что Департамент Хмельницкой ОВА должен был самостоятельно обратиться с соответствующим иском. Апелляционный суд оставил это решение без изменений, сославшись на то, что прокурор не доказал бездействия органа охраны культурного наследия.

Верховный Суд отменил определение суда первой инстанции и постановление апелляционного суда и направил дело в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения. Суд отметил, что прокурор имеет право обращаться в суд в интересах государства, если компетентный орган не выполняет своих обязанностей по защите культурного наследия.

Верховный Суд подчеркнул, что в спорах, возникающих по поводу заключения охранного договора, надлежащим истцом является орган охраны культурного наследия, которым выступает соответствующее управление (или отдел) градостроительства и архитектуры исполкома городского совета или облгосадминистрации (ее департамент), а ответчиком — собственник памятника культурного наследия.

В случае, если собственник памятника уклоняется от заключения охранного договора в соответствии с требованиями части первой статьи 23 Закона Украины от 8 июня 2000 года № 1805-III «Об охране культурного наследия», орган охраны культурного наследия имеет право обратиться в суд с иском о принудительном заключении охранного договора. Если соответствующий орган не реализует такое полномочие, то есть не осуществляет защиту законных интересов государства, право обратиться в суд с иском об обязательстве собственника памятника культурного наследия заключить такой договор получает прокурор в соответствии с абзацем первым части третьей статьи 23 Закона Украины от 14 октября 2014 года № 1697-VII «О прокуратуре».

Обращение прокурора в суд с иском к собственнику памятника, уклоняющемуся от заключения охранного договора, об обязательстве заключить такой договор направлено на обеспечение охраны культурного наследия Украины, то есть соответствует интересам государства, которые прокурор должен защищать в случае неосуществления или ненадлежащего осуществления соответствующим управлением (или отделом) градостроительства и архитектуры исполкома городского совета или облгосадминистрации (ее департамента) своих полномочий.

В рассматриваемом деле суды предыдущих инстанций не исследовали, почему Департамент Хмельницкой ОГА не подал иск о заключении охранного договора, а также не выяснили, принимал ли прокурор внесудебные меры для побуждения департамента к инициированию иска, и, как следствие, пришли к преждевременному выводу об отсутствии оснований для представительства интересов государства.

Верховный Суд подчеркнул, что прокурор в таких случаях защищает общественные интересы и надлежащее применение законодательства в сфере культурного наследия, а предъявление собственником памятника иска к субъекту властных полномочий не может считаться активным действием такого субъекта, поскольку позиция ответчика не является его самостоятельной инициативой, а выступает лишь реакцией на заявленный иск, в котором орган государственной власти (местного самоуправления) выполняет обязанность защищать интересы государства и представлять законность своих решений или действий.

Также Верховный Суд напомнил, что окончательное решение об исключении из Реестра памятника местного значения, в частности того, который подпадает под запрет в соответствии с Законами Украины от 9 апреля 2015 года № 317-VIII «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики» или является символикой российской имперской политики в соответствии с Законом Украины от 21 марта 2023 года № 3005-IX «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимики», принимает Министерство культуры Украины как центральный орган исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны культурного наследия.

До принятия решения об исключении памятника местного значения из Реестра, памятник продолжает охраняться государством, и любые действия, которые могут нанести ему вред, должны быть согласованы с органами охраны культурного наследия в охранном договоре, а в случае уклонения собственника памятника от заключения такого договора — через обращение в суд с иском обязательного характера — об обязательстве собственника памятника заключить охранный договор.

Постановление Верховного Суда от 24 января 2025 года по делу № 560/5184/24 (административное производство № К/990/41173/24).

Автор: Наталя Мамченко

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