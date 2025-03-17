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Чернівецький суд скасував штраф за неявку до ТЦК – що стало підставою для рішення

13:19, 17 березня 2025
Суд скасував штраф у 17 тис. грн для військовозобов’язаного з Буковини за ігнорування повістки.
Чернівецький суд скасував штраф за неявку до ТЦК – що стало підставою для рішення
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Сокирянський районний суд Чернівецької області скасував штраф у розмірі 17 тис. грн для військовозобов’язаного, який не з’явився до територіального центру комплектування (ТЦК) після отримання повістки. Суд ухвалив рішення на користь позивача в справі № 722/161/25, яка була розглянута у березні 2025 року.

Чоловік оскаржив складений на нього протокол про адміністративне правопорушення за частиною 3 статті 210-1 КУпАП, що передбачає штраф за порушення мобілізаційного законодавства. Згідно з протоколом, у листопаді 2024 року йому була надіслана повістка поштою для уточнення даних у ТЦК, однак він не з’явився у вказаний час.

Позивач заявив, що не отримував належного повідомлення, не був ознайомлений з протоколом і не знав про час розгляду справи. Він також зазначив, що своєчасно оновив свої дані через застосунок «Резерв+», тому не розуміє причин виклику до ТЦК.

Представник ТЦК стверджував, що військовозобов’язані повинні прибути до центру для уточнення даних і проходження медичного огляду. Оскільки чоловік цього не зробив, йому виписали штраф.

Суддя Ірина Припхан, розглянувши всі матеріали, зазначила, що відповідач не зміг довести належне оповіщення позивача про необхідність явки. Також враховано, що протокол складався за участі дружини чоловіка, а не його особисто. Окрім того, була надана виписка з лікарні, яка підтверджує, що позивач перебував на стаціонарному лікуванні та потребував стороннього догляду після операції.

Суд вирішив скасувати постанову та закрити справу за відсутністю події адміністративного правопорушення. Позивач скасував штраф та отримав 4 тис. грн компенсації за правову допомогу. Рішення можна оскаржити.

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суд штраф повістка ТЦК

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