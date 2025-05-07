В Верховном Суде обсудили проблемные аспекты исполнения судебных решений частными исполнителями

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко отметил, что внедрение судебной реформы 2016 года, которая началась с принятия нового законодательства, обусловило появление новых подходов к применению принципа обязательности исполнения судебного решения.

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Работа судьи стоит приложенных к ней усилий только в том случае, если её результатом является не только вынесение решения, но и его эффективное исполнение, ведь это не только правовая, но и моральная основа демократического государства для поддержки справедливости и доверия граждан к демократическим институтам. Кроме того, исполнение судебного решения является залогом утверждения авторитета государства и органов его власти. На этом акцентировал внимание Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко во время круглого стола «Исполнение решений частными исполнителями. Проблемные вопросы и судебная практика».

Председатель ВС отметил, что внедрение судебной реформы 2016 года, которая началась с принятия нового законодательства, обусловило появление новых подходов к применению принципа обязательности исполнения судебного решения.

В частности, Конституция Украины была дополнена положениями, согласно которым государство обеспечивает исполнение судебного решения в установленном законом порядке, а контроль за исполнением такого решения осуществляет суд. Таким образом, эффективная реализация принципа обязательности исполнения судебного решения как одного из основных принципов судопроизводства является результатом синергии в работе судебной власти и исполнителей.

В процессе исполнения судебных решений возникает ряд проблемных вопросов, которые требуют основательного анализа и обсуждения. По убеждению Станислава Кравченко, анализируя статистические данные относительно неисполнения судебных решений, важно говорить не только о последствиях, но и смотреть в корень проблемы, которая зачастую заключается в несовершенстве законодательства. Кроме того, процесс исполнения судебных решений существенно усложнился и в связи с войной и вызванными ею вызовами: временной оккупацией отдельных населённых пунктов, внутренним перемещением лиц, релокацией предприятий, угрозами безопасности и т.д.

Ключевую роль в решении проблем, препятствующих надлежащему исполнению судебных решений, играет практика Верховного Суда, которая формирует правовые подходы, направленные на решение актуальных вопросов. Именно поэтому освещение и анализ соответствующих правовых позиций ВС имеет важное значение в контексте разработки эффективных решений для преодоления системных проблем в этой сфере.

В завершение Председатель ВС выразил благодарность Ассоциации частных исполнителей Украины за соорганизацию данного мероприятия, которое является чрезвычайно полезной площадкой для профессионального обсуждения актуальных вызовов в сфере исполнения судебных решений, формирования общего понимания текущего состояния дел и определения конкретных направлений дальнейшего движения.

Председатель Ассоциации частных исполнителей Украины Оксана Русецкая подчеркнула, что круглый стол в формате диалога с представителями Верховного Суда имеет стратегическое значение для укрепления института частных исполнителей — неотъемлемого элемента в системе принудительного исполнения решений.

Оксана Русецкая сообщила о результатах работы частных исполнителей в 2024 году, отметив высокую эффективность их деятельности. В течение прошлого года частные исполнители обеспечили взыскание более 9,5 млрд грн, что составляет значительную часть от общей суммы взысканных средств — 25,5 млрд грн. В среднем один частный исполнитель возвратил кредиторам в шесть раз больше средств, чем один государственный исполнитель. Также в 2024 году на электронных торгах ГП «СЕТАМ» частные исполнители реализовали в 26 раз больше имущества, чем государственные, а на земельных торгах частные исполнители продали в три раза больше земельных участков и взыскали вдвое больше средств по сравнению с государственными исполнителями.

«Позиции Верховного Суда имеют решающее значение и при принятии решений частными исполнителями, и при привлечении их к дисциплинарной ответственности. Поэтому формирование ВС правовых позиций непосредственно влияет и на деятельность частных исполнителей», — резюмировала Оксана Русецкая.

Частный исполнитель исполнительного округа Львовской области Зорян Маковецкий акцентировал внимание на том, что обеспечение исполнения судебных решений играет определяющую роль на любом этапе развития государства. Что касается вопроса определения доли в имуществе должника, спикер отметил, что Закон Украины «О исполнительном производстве» чётко указывает, что если должник владеет имуществом совместно с другими лицами, то взыскание обращается на его долю, которую определяет суд по представлению исполнителя.

В контексте проблемного аспекта общности имущества супругов Зорян Маковецкий отметил, что во многих случаях должники злоупотребляют своими правами относительно раздела имущества супругов, ведь доля в недвижимом имуществе имеет значительно меньшую конъюнктуру для реализации такого имущества. Кроме того, он остановился на вопросе о принадлежности имущества к объектам общей совместной собственности супругов, в частности привёл ч. 3 ст. 61 СК Украины, согласно которой, если один из супругов заключил договор в интересах семьи, то деньги, иное имущество, в том числе гонорар, выигрыш, полученные по этому договору, являются объектом права общей совместной собственности супругов.

Согласно позиции ВП ВС при решении спора о порядке исполнения бывшими супругами обязательств, возникающих из сделок, совершённых в интересах семьи, суды должны руководствоваться тем, что супруги должны отвечать по таким обязательствам солидарно всем своим имуществом. Однако, как отметил Зорян Маковецкий, дискреция исполнителей в таких ситуациях ограничена, ведь они не могут устанавливать порядок приобретения и использования имущества. Это прерогатива исключительно суда.

О пределах полномочий органа принудительного исполнения решений относительно инициирования нового судебного процесса рассказал частный исполнитель исполнительного округа Черкасской области Алексей Плесюк. Статья 18 Закона Украины «О исполнительном производстве», которая содержит перечень полномочий органа принудительного исполнения, не наделяет орган принудительного исполнения полномочием обращаться с иском в суд.

Однако в постановлении Большой Палаты ВС от 8 июня 2022 года по делу № 2-591/11 сделан вывод, что обязанность инициирования любого последующего судебного процесса с целью исполнения предыдущего судебного решения Законом Украины «О исполнительном производстве» возложена на компетентные органы, уполномоченные государством на обеспечение исполнения судебных решений, а не на кредитора, который вправе ожидать от государства надлежащего исполнения окончательного судебного решения о взыскании долга. Поэтому, учитывая эту правовую позицию и характер работы органов принудительного исполнения, по словам докладчика, возникли вопросы относительно механизма реализации этой процедуры.

В этом контексте Алексей Плесюк подробно остановился на необходимости обращения частных исполнителей в суд с иском для повышения эффективности исполнения судебных решений и на основаниях для этого в таких случаях: при рассмотрении дел о признании сделок недействительными по основаниям их фраудаторности; в случае непредоставления государственными органами ответов на запросы частных исполнителей относительно информации, необходимой для осуществления исполнительных действий; в случае игнорирования органами управления юридических лиц – должников вызовов и запросов исполнительной службы.

Судья-спикер Большой Палаты Верховного Суда Ольга Ступак напомнила, что в практике Кассационного гражданского суда в составе ВС остаётся неизменным подход, согласно которому законодатель определил последовательность обращения взыскания на имущество разных видов. Поэтому исполнение судебного решения должно начинаться с обращения взыскания на денежные средства, движимое имущество, затем можно переходить к объектам недвижимости.

Ольга Ступак привела примеры из практики ВС. В частности, в 2022 году КГС ВС рассмотрел дело по представлению государственного исполнителя, которое было реализовано согласно ст. 443 ГПК Украины для исполнения решения о взыскании задолженности с мужа, об определении доли, принадлежащей мужу, в заработной плате жены как объекте общей совместной собственности супругов. ВС пришёл к выводу, что по личному обязательству мужа нельзя обращать взыскание на заработную плату жены.

Ещё одно интересное дело касалось представления об определении доли должника (жены) в имуществе, которым он владеет совместно с другим из супругов. В этом деле сразу после внесения исполнителем такого представления муж инициировал иск о расторжении брака и разделе имущества супругов. Иск был оставлен без рассмотрения, и суды согласились с удовлетворением представления исполнителя, определили долю должника, указав, что даже инициирование дела о разделе имущества супругов не препятствует определению доли в имуществе, которым должник владел совместно с другим из супругов.

Также в одном из дел исполнитель в представлении просил определить долю должника в нескольких объектах (в доме, в садовом доме и в земельном участке). Суд определил доли в двух объектах (в доме и садовом доме), а в части земельного участка оставил представление без рассмотрения, поскольку он был приобретён другим из супругов в результате приватизации.

Одновременно Ольга Ступак отметила, что остаётся дискуссионным вопрос о праве исполнителя на подачу иска в суд. Он требует дальнейшего обсуждения и разрешения.

Продолжая проблематику фраудаторных сделок, судья Верховного Суда в Кассационном гражданском суде Наталия Сакара обратила внимание на практику, которую ВС формирует относительно последствий признания сделки фраудаторной.

В частности, в делах, связанных с обжалованием бездействия как государственных, так и частных исполнителей, возникла проблема в том, что очень трудно исполнить судебное решение по результатам признания сделки недействительной, если речь идёт о движимом имуществе.

После принятия решения о признании недействительным договора купли-продажи транспортного средства встаёт вопрос, кто должен совершать действия, направленные на реализацию этого решения, то есть восстановление регистрации права собственности за должником в исполнительном производстве, ведь регистрация за новым владельцем отменена, но регистрация за предыдущим владельцем не восстановлена, и последнему невыгодно совершать такие действия, поскольку это приведёт к дальнейшему обращению взыскания на такое имущество.

Если же признанная недействительной сделка связана с недвижимым имуществом, то в такой ситуации, отметила судья, остаётся возможность обращения исполнителя в суд с представлением об обращении взыскания на недвижимое имущество, которое не зарегистрировано. При этом стоит учитывать, не приостановлено ли действие решения о признании сделки недействительной на этапе обжалования.

Кроме того, Наталия Сакара остановилась на деле из практики КГС ВС о разделе имущества супругов в контексте зарегистрированного и незарегистрированного имущества. При рассмотрении дела о разделе имущества супругов за женой было признано право собственности на ½ часть нежилого помещения. Она зарегистрировала в установленном законом порядке за собой право на эту долю. Поскольку договор купли-продажи этого имущества был заключён до 1 января 2013 года, в реестре отсутствовала информация о первоначальном праве собственности мужа. Когда частный исполнитель исполнял решение суда о разделе имущества супругов, он обратил взыскание на ½ часть нежилого помещения мужа.

Суды первой и апелляционной инстанций признали электронные торги недействительными, поскольку исходили из того, что было обращено взыскание на недвижимое имущество, которое не было зарегистрировано за должником. Но, согласно позиции ВС, на самом деле право собственности за должником было зарегистрировано, а затем на основании решения суда о разделе имущества произошло определение долей, то есть трансформация права общей совместной собственности в общую долевую, и было признано право собственности на ½ долю имущества за женой. То, что муж вовремя не перерегистрировал право собственности, не означает, что частный исполнитель обратил взыскание на долю, которая не была зарегистрирована.

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