Верховный Суд: увольнение за опьянение возможно на основании совокупности доказательств, в частности алкотеста

Верховный Суд оставил в силе увольнение работницы за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения, признав, что такое состояние может подтверждаться совокупностью доказательств, в частности, результатами алкотеста и внутренними документами работодателя.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу истца на судебные решения по делу по иску к Частному акционерному обществу о признании незаконным увольнения, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка. Предметом пересмотра была законность увольнения работника за появление на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Суть дела № 352/1294/23

В июне 2023 года истец обратилась в суд с требованиями о признании противоправным и отмене приказа об увольнении, восстановлении в должности кладовщика и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула. Иск обоснован тем, что она работала у ответчика в должности кладовщика, а 07 мая 2023 года во время пребывания на рабочем месте была подвергнута осмотру на состояние алкогольного опьянения с применением технического средства, по результатам которого зафиксирован показатель 0,56 промилле. Истец отрицала факт употребления алкоголя и указывала на необоснованность проведения осмотра.

На основании приказа работодателя от 08 мая 2023 года трудовой договор с ней был прекращён по пункту 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Истец считала увольнение незаконным, отмечала, что работодатель не учёл тяжесть проступка, её предыдущую безупречную работу и фактически использовал увольнение как способ сокращения штата.

Судами установлено, что истец была принята на работу 28 декабря 2021 года, в феврале 2023 года переведена на другую должность, а 07 мая 2023 года находилась на рабочем месте, где в отношении неё проведено алкотестирование с использованием прибора «Драгер-5820», которым зафиксировано 0,56 промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. Результаты осмотра оформлены соответствующим протоколом, который содержит подпись истца, а также отметку об отказе от дополнительного исследования крови.

Кроме того, составлен акт о нарушении трудовой дисциплины, служебная записка руководителя подразделения о необходимости увольнения, а также получено согласие профсоюзного органа. В объяснительной записке от 09 мая 2023 года истец указала, что во время дневной смены на рабочем месте выпила домашнего вина.

В то же время по результатам токсикологических исследований в моче установлено 0,18 промилле, в крови — 0,07 промилле, а заключение эксперта от 06 марта 2024 года не исключило возможности употребления алкоголя 07 мая 2023 года в период с 11:00 до 17:00 и пребывания истца в фазе выведения алкоголя из организма; при этом дополнительная комиссионная судебно-медицинская экспертиза от 20 декабря 2024 года указала, что методом газожидкостной хроматографии этанол не обнаружен.

Решения судов

Тисменицкий районный суд Ивано-Франковской области решением от 06 августа 2025 года отказал в удовлетворении иска, исходя из доказанности факта пребывания работника на работе в состоянии алкогольного опьянения и соблюдения работодателем требований трудового законодательства при увольнении.

Ивано-Франковский апелляционный суд постановлением от 13 ноября 2025 года оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений, указав, что истцом не доказана незаконность увольнения, а применение пункта 7 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины является правомерным.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд исходил из того, что согласно части третьей статьи 3 Гражданского процессуального кодекса Украины производство по гражданским делам осуществляется по законам, действующим на момент рассмотрения дела, а основаниями кассационного обжалования являются неправильное применение норм материального права или нарушение норм процессуального права в определённых законом случаях.

Пересматривая дело, суд кассационной инстанции действует в пределах доводов кассационной жалобы и не вправе устанавливать новые обстоятельства или переоценивать доказательства.

Нормами статей 139, 147, 147-1, 149 Кодекса законов о труде Украины определены обязанности работника по соблюдению трудовой дисциплины, виды дисциплинарных взысканий и порядок их применения. В соответствии с пунктом 7 части первой статьи 40 этого Кодекса трудовой договор может быть расторгнут в случае появления работника на работе в состоянии алкогольного опьянения.

Суды предыдущих инстанций установили, что факт пребывания истца в состоянии алкогольного опьянения подтверждается протоколом алкотестирования, актом о нарушении правил внутреннего трудового распорядка, служебной запиской руководителя подразделения и объяснительной запиской истца.

Верховный Суд согласился с выводами судов о том, что работодатель соблюдал процедуру увольнения, в частности получил согласие профсоюзного органа, а основания для восстановления на работе отсутствуют.

Суд отдельно учёл предоставление профсоюзным комитетом согласия на увольнение как одно из существенных обстоятельств, подтверждающих соблюдение работодателем установленной процедуры прекращения трудовых отношений.

Доводы кассационной жалобы сводятся к переоценке доказательств и иному толкованию норм права, что выходит за пределы полномочий суда кассационной инстанции. Выводы судов не противоречат правовым позициям Верховного Суда в аналогичных правоотношениях.

С учётом изложенного Верховный Суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения кассационной жалобы, оставил её без удовлетворения, а решения судов предыдущих инстанций — без изменений.

Постановление суда кассационной инстанции является окончательным и обжалованию не подлежит.

