Мать просила забрать ребенка у отца, отец подал встречный иск: Верховный Суд выбрал модель совместной опеки

15:00, 3 апреля 2026
В суд обратилась мать с требованием определить место проживания малолетней дочери вместе с ней и отобрать ребенка у отца, в ответ отец подал встречный иск.
Верховный Суд отметил, что фактически равные условия проживания ребенка, созданные каждым из родителей, наличие доходов у каждого из них, с учетом фактора безопасности, особенно в период военного положения, устойчивые социальные связи ребенка являются основанием для установления совместной физической опеки над ребенком путем распределения родительского времени и определения дней пребывания ребенка с отцом и матерью отдельно, поскольку такая модель позволяет ребенку сохранить связь с обоими родителями.

Детали дела

Мать обратилась в суд с иском к отцу об определении места проживания и отобрании малолетнего ребенка, мотивируя это тем, что после расторжения брака ответчик самовольно забрал общую дочь проживать вместе с ним и препятствует ей в общении с ребенком. Считала, что отец негативно влияет на неокрепшую детскую психику дочери (8 лет), оказывает моральное давление, запугивает и настраивает ребенка против матери, у дочери значительно ухудшилось психологическое и эмоциональное состояние.

Отец подал в суд встречный иск к матери об определении места проживания ребенка с ним, обосновывая тем, что ребенок проживает вместе с отцом, посещает учебное заведение и кружки, он следит за состоянием здоровья дочери, ее развитием, воспитывает и заботится о ней. В связи с тем, что ребенок находится на его полном обеспечении, он получил судебный приказ о взыскании с матери алиментов на дочь, который мать не выполняет.

Суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал, встречный иск удовлетворил, определил место проживания ребенка с отцом, принял во внимание длительное фактическое проживание ребенка с отцом (в течение 3 лет), наличие устойчивых социальных связей по месту его проживания и отсутствие постоянного места проживания матери.

Апелляционный суд не согласился с выводами суда первой инстанции, решение отменил, принял новое судебное решение, которым частично удовлетворил иск, отказал в удовлетворении встречного иска, определил место проживания ребенка с матерью, поскольку проживание ребенка с отцом не было согласовано между родителями. Учел наличие препятствий со стороны отца относительно участия матери в воспитании дочери, а также необходимость восстановления эмоциональной связи с матерью, что направлено на формирование стабильной эмоциональной среды и обеспечение возможности развития ребенка в безопасной, спокойной обстановке.

Решение Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с выводами апелляционного суда в части определения места проживания ребенка, постановление в этой части отменил, принял в этой части новое судебное решение о частичном удовлетворении исков, которым определил порядок проживания (физической опеки) ребенка с каждым из родителей при отсутствии иной договоренности между ними, исходя из следующего.

При наличии у родителей надлежащих жилищных условий, доходов для содержания ребенка, отсутствии негативных психологических последствий для ребенка при изменении места проживания, а также с учетом факторов безопасности, модель совместной физической опеки с поочередным проживанием ребенка с каждым из родителей обеспечивает наилучшие интересы ребенка, поскольку дает возможность сохранить связь с обоими родителями.

В данном деле суды предыдущих инстанций фактически не рассматривали возможность и целесообразность применения модели совместной физической опеки над ребенком (поочередного проживания с каждым из родителей по соответствующему графику). Органы по делам детей заняли пассивную позицию при разрешении спора, не оказали отцу, матери и ребенку надлежащей поддержки, не инициировали проведение примирительных процедур, не предоставили суду надлежащих заключений относительно порядка разрешения спора.

В то же время в проекте договора между сторонами об участии родителей в воспитании и содержании ребенка было предложено определить определенный порядок поочередного проживания ребенка с каждым из родителей.

Совместная физическая опека (распределение родительского времени) рассматривается как координация между взрослыми в их родительских ролях и способность, в свою очередь, поддерживать и помогать друг другу, особенно в период военного положения, должна улучшить сотрудничество между родителями и снизить риск потенциальных споров, поскольку такая модель свободна от бремени «победитель — проигравший».

Постановление Верховного Суда по делу № 643/7509/21 (производство № 61-2065св24).

