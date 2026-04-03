Верховный Суд подтвердил возможность обжалования отказа во временном ограничении должника в праве выезда за границу на стадии исполнения решения

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу на определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства по обжалованию отказа во временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в порядке письменного производства кассационную жалобу акционерного общества коммерческий банк «Приватбанк» на определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства. Предметом кассационного пересмотра была правомерность отказа в открытии апелляционного производства по жалобе на определение суда первой инстанции об отказе во временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины.

Обстоятельства дела № 331/6717/25

В ноябре 2025 года главный государственный исполнитель обратился в суд с представлением о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины в рамках исполнения судебного решения о взыскании задолженности. Такое представление было обусловлено необходимостью обеспечения эффективного исполнения судебного решения.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении представления исполнителя. В дальнейшем взыскатель подал апелляционную жалобу на указанное определение, однако апелляционный суд отказал в открытии апелляционного производства, мотивируя это тем, что такое определение не входит в перечень определений, которые могут быть обжалованы отдельно от решения суда в соответствии со статьёй 353 ГПК Украины.

В кассационной жалобе заявитель указал, что такая позиция апелляционного суда является ошибочной, поскольку существует устоявшаяся судебная практика относительно возможности апелляционного обжалования определений об отказе в применении временного ограничения в праве выезда за пределы Украины. Кроме того, заявитель подчеркнул, что отсутствие возможности апелляционного пересмотра такого определения фактически лишает его права на эффективную судебную защиту, поскольку соответствующее решение принимается на стадии исполнения и не может быть обжаловано вместе с решением суда по существу спора.

В частности, заявитель ссылался на правовые выводы Верховного Суда, изложенные в постановлениях от 30 сентября 2020 года (дело № 488/926/16-ц) и от 24 апреля 2024 года (дело № 234/14340/16), в которых подтверждена возможность апелляционного обжалования таких определений.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении представления государственного исполнителя о временном ограничении должника в праве выезда за пределы Украины.

Суд апелляционной инстанции отказал в открытии апелляционного производства, исходя из того, что определение об отказе в удовлетворении такого представления не предусмотрено в исчерпывающем перечне определений, определённых частью первой статьи 353 ГПК Украины, которые могут быть обжалованы отдельно от решения суда.

Мотивы и выводы Верховного Суда

Каждый имеет право на справедливое и публичное рассмотрение его дела в течение разумного срока независимым и беспристрастным судом, установленным законом.

Процессуальные нормы предназначены обеспечить надлежащее отправление правосудия и соблюдение принципа правовой определённости. Принцип правовой определённости применяется не только в отношении сторон, но и в отношении национальных судов.

Если апелляционное обжалование существует в национальном правовом порядке, государство обязано обеспечить соблюдение основных гарантий при рассмотрении дела в апелляционных судах. Право на суд не является абсолютным, однако ограничения этого права должны быть пропорциональными и преследовать легитимную цель.

Основными принципами судопроизводства является обеспечение права на апелляционный пересмотр дела.

Перечень определений суда первой инстанции, которые могут быть обжалованы отдельно от решения суда, определён частью первой статьи 353 ГПК Украины.

При этом Верховный Суд, с учётом подхода Объединённой палаты Кассационного гражданского суда, исходит из того, что перечень таких определений не является формально исчерпывающим, а подлежит применению с учётом необходимости обеспечения эффективной судебной защиты.

Ключевым критерием является возможность или невозможность восстановления нарушенного права иным способом, чем путём подачи апелляционной жалобы на соответствующее определение.

Вместе с тем при применении этой нормы необходимо учитывать возможность или невозможность восстановления прав лица иным способом.

Толкование положений процессуального закона должно осуществляться с учётом необходимости обеспечения права лица на судебную защиту. В случаях, когда определение выносится на стадии исполнения судебного решения и не может быть обжаловано вместе с решением суда, такое определение суда как об удовлетворении, так и об отказе в удовлетворении представления о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины подлежит апелляционному обжалованию, поскольку оно выносится на стадии исполнения судебного решения и не может быть обжаловано вместе с решением суда по существу спора.

Особенностью судебного решения о временном ограничении в праве выезда за пределы Украины является то, что оно принимается на стадии исполнения судебного решения и не может быть обжаловано одновременно с решением суда по существу спора. В связи с этим определение как об удовлетворении, так и об отказе в удовлетворении соответствующего представления подлежит апелляционному обжалованию.

Апелляционный суд не учёл указанные подходы и пришёл к ошибочному выводу об отсутствии права на апелляционное обжалование.

В связи с этим Верховный Суд пришёл к выводу о наличии оснований для частичного удовлетворения кассационной жалобы, отмены определения апелляционного суда и передачи дела в суд апелляционной инстанции для решения вопроса об открытии апелляционного производства.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

