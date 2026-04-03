Обновление Гражданского кодекса: в Верховном Суде обсуждают новую редакцию ГК

В Верховном Суде стартовал международный форум по обновлению Гражданского кодекса Украины.

Председатель Верховного Суда Станислав Кравченко подчеркнул, что гражданское право — это не только система норм. Это инструмент, который формирует предсказуемость общественных отношений, уровень доверия и экономическую стабильность. Именно поэтому качество такого регулирования имеет значение для каждого.

Об этом он сказал во время открытия ХV Международного цивилистического форума «Обновленный Гражданский кодекс Украины: перспективы и проблемы правопонимания и правоприменения», который объединил судей, представителей законодательной власти, международных экспертов и ведущих ученых.

По его словам, последние годы стали периодом существенных изменений в сфере регулирования деятельности юридических лиц и развития частного права в Украине. Принятие в 2025 году законодательных изменений в этой сфере положило начало новому этапу трансформации — в частности, в части интеграции соответствующего регулирования в Гражданский кодекс Украины и специальное законодательство.

В то же время сейчас продолжается более масштабный процесс. В январе 2026 года в Верховной Раде Украины был зарегистрирован законопроект № 14394 — новая редакция Гражданского кодекса Украины, предусматривающая комплексное переосмысление структуры и содержания частного права. Фактически речь идет о рекодификации, направленной на формирование целостной, внутренне согласованной и понятной системы регулирования частных отношений.

В центре этой работы — сочетание нескольких ключевых направлений.

Во-первых, системность: построение единого нормативного массива, в котором общие положения, принципы и понятийный аппарат согласованы между собой и с отдельными правовыми институтами.

Во-вторых, расширение предмета частного права — интеграция семейных, наследственных и международно-частных отношений в единую логику регулирования.

В-третьих, адаптация к современным условиям: учет цифровизации, развития новых экономических моделей и усложнения договорных конструкций.

Отдельное измерение этого процесса, как отметил Председатель Верховного Суда, — евроинтеграционное. Речь идет не только о формальном приближении к европейскому законодательству, но и о внедрении сопоставимых подходов в правовом регулировании: в терминологии, юридических конструкциях, принципах добросовестности, справедливости и разумности, а также в балансе между свободой договора и надлежащей защитой сторон.

Именно поэтому подобные форумы имеют особое значение: они позволяют проверить идеи на практичность в диалоге между учеными и практиками, сопоставить различные правовые подходы, сравнить национальный опыт с международным и шире оценить эти процессы в контексте общеевропейских тенденций развития частного права.

В этом контексте Председатель Верховного Суда выразил благодарность Институту правотворчества и научно-правовых экспертиз Национальной академии наук Украины и отделению гражданско-правовых наук Национальной академии правовых наук Украины за поддержку в организации мероприятия.

Обращаясь с приветственным словом к участникам форума, Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук поблагодарил Верховный Суд за проведение мероприятия, посвященного одному из самых сложных и важнейших этапов частноправового нормотворчества. К процессу рекодификации гражданского законодательства приковано пристальное внимание общества, ведь Гражданский кодекс имеет существенное значение для каждого человека.

«Мне особенно приятно, что после сотрудничества с учеными, гражданским обществом, с народными депутатами Украины завершающий этап обсуждения проекта Кодекса мы проводим здесь, в Верховном Суде, ведь именно судьи применяют результаты нашей правотворческой деятельности на практике. Мы стремимся, чтобы проект Гражданского кодекса, который мы сегодня обсуждаем, стал не только одним из лучших актов в Украине, но и образцом для других стран, в частности европейских. От нашей работы будет зависеть высокий уровень реноме Украины на мировой арене», — выразил убеждение Руслан Стефанчук. Он заверил, что в процессе работы над проектом обновленного ГК Украины парламент оперативно реагирует на замечания и предложения общественности и профессионального сообщества, чтобы достичь консенсуса при разработке Кодекса.

От имени Президиума Национальной академии наук Украины присутствующих приветствовал вице-президент НАН Украины Олег Рафальский. По его словам, сегодняшний форум имеет особое значение и знаменует переломный момент для украинской государственности, когда частное право воспринимается не просто как система норм, а становится фундаментом, на котором строится будущее европейского демократического, правового общества. Олег Рафальский отметил миссию ученых, в частности представителей Института правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины, которые вошли в состав Рабочей группы по подготовке законопроекта по рекодификации (обновлению) гражданского законодательства Украины, в разработке этого проекта обновленного Кодекса. Их участие — пример того, как наука непосредственно трансформируется в качественный законодательный продукт.

Еще один важный момент, подчеркнул спикер, заключается в том, что сегодня Украина отстаивает свою независимость. В то же время уже сейчас на повестке дня стоит вопрос послевоенного восстановления. И роль цивилистики здесь является определяющей, в частности в кодификации незыблемости права собственности и стабильности гражданского оборота, что предусмотрено в новой редакции Кодекса. Также проект Кодекса направлен на реализацию значимого принципа человекоцентризма. По мнению Олега Рафальского, дискуссии и предложения, высказанные в рамках форума, станут фильтром для того, чтобы выкристаллизовать качественный юридический документ и поддержать развитие цивилистической мысли.

Председатель Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда Марина Червинская акцентировала внимание на глобальности предложенной к обсуждению темы:

«Гражданский кодекс — это основа основ. Нормы, закрепленные в нем, влияют на жизнь каждого украинца, на функционирование всего государства».

Председатель КГС ВС поблагодарила коллег за возможность обменяться мнениями и обсудить вопросы, возникающие при рассмотрении дел и применении конкретных норм материального права, с точки зрения науки, правотворчества и судебной практики.

Как отметил директор Института правотворчества и научно-правовых экспертиз НАН Украины Алексей Кот, на XV Международном цивилистическом форуме удалось собрать представителей цивилистической науки со всех уголков Украины. Он поблагодарил Верховный Суд как соорганизатора мероприятия, а также парламентариев, юридическое сообщество и всех, кто продолжает поддерживать идею обновления Гражданского кодекса Украины. Алексей Кот призвал участников форума к высказыванию различных взглядов на гражданско-правовое регулирование частных отношений для формирования общих подходов к обновлению гражданского законодательства.

Завершил приветственную часть мероприятия академик-секретарь отделения гражданско-правовых наук Национальной академии правовых наук Украины Андрей Гриняк, который поблагодарил коллег из НАН Украины за реализацию и утверждение идеи проведения Международного цивилистического форума. Отдельно ученый отметил вклад Председателя Верховной Рады Украины, научных координаторов и всех членов Рабочей группы по подготовке законопроекта по рекодификации (обновлению) гражданского законодательства Украины в разработку проекта обновленного ГК Украины. Выразил благодарность Андрей Гриняк и представителям судейского сообщества, в частности КГС ВС, за обсуждение этой проблематики и сотрудничество, результатом которого стал завершенный проект обновленного Кодекса.

