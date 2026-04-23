Устное согласование отпуска без доказательств не защищает от увольнения за прогул — Верховный Суд

Верховный Суд рассмотрел дело о законности увольнения работника за прогул при отсутствии надлежаще оформленного отпуска и пришел к выводу, что устное согласование без подтверждающих доказательств не является уважительной причиной неявки на работу.

Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел в кассационном порядке гражданское дело по иску об отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула, а также проверил законность дополнительного решения апелляционного суда относительно распределения судебных расходов.

Предметом пересмотра стали решения судов предыдущих инстанций и доводы кассационных жалоб сторон относительно правильности применения норм материального и процессуального права.

Суть дела № 761/30428/23

Истец, состоявший в трудовых отношениях с акционерным обществом на должности главного инженера по геологии, обжаловал приказ об увольнении за прогул без уважительных причин, изданный на основании пункта 4 части первой статьи 40 Кодекса законов о труде Украины. Он обосновывал иск тем, что фактически находился в ежегодном отпуске, который, по его утверждению, был согласован руководством в устной форме с учетом условий военного положения, а также указывал, что подал соответствующее заявление через отдел кадров. Истец отмечал, что отсутствие на рабочем месте было обусловлено пребыванием на санаторно-курортном лечении, а действия работодателя являются недобросовестными, поскольку сначала отпуск был разрешен, а впоследствии это было опровергнуто.

Кроме того, истец утверждал о нарушении процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности, в частности об отсутствии надлежащего выяснения причин его отсутствия, невостребовании письменных объяснений и отсутствии отдельного приказа о применении дисциплинарного взыскания. Также указывалось на необходимость предварительного согласия профсоюзного органа на увольнение, на недостоверность материалов служебного расследования и наличие обстоятельств, связанных с состоянием здоровья и социальным статусом истца.

Ответчик возражал против иска, ссылаясь на отсутствие надлежащим образом оформленного и поданного заявления об отпуске, фиксацию отсутствия работника актами, проведение служебного расследования и отсутствие документально подтвержденных уважительных причин неявки на работу.

Судами установлено, что истец отсутствовал на работе в течение нескольких дней подряд, что подтверждено соответствующими актами, а также что письменное заявление об отпуске не было зарегистрировано и не подано в установленном порядке. Работодателем было проведено служебное расследование, по результатам которого установлено отсутствие работника без уважительных причин, что стало основанием для издания приказа об увольнении.

Решения судов

Суд первой инстанции пришел к выводу об обоснованности исковых требований, отменил приказ об увольнении, восстановил истца на работе и взыскал средний заработок за время вынужденного прогула. Мотивируя решение, суд исходил из того, что при отсутствии возражений со стороны работодателя относительно отпуска и при условии его устного согласования истец имел правомерные ожидания относительно его предоставления.

Апелляционный суд отменил это решение и отказал в удовлетворении иска, указав, что факт подачи заявления об отпуске не доказан, а отсутствие работника на работе было зафиксировано надлежащими доказательствами. Суд также отметил, что истец был осведомлен об отсутствии согласованного отпуска и возможности привлечения к дисциплинарной ответственности, следовательно, увольнение соответствует требованиям законодательства.

Дополнительным постановлением апелляционный суд частично удовлетворил заявление ответчика о распределении судебных расходов, взыскав расходы на правовую помощь в ограниченном размере и отказав во взыскании других расходов, в частности гонорара успеха, ссылаясь на несоблюдение процессуальных требований относительно подачи доказательств.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд отметил, что в соответствии с частью второй статьи 389 ГПК Украины основаниями кассационного обжалования являются неправильное применение норм материального права или нарушение норм процессуального права в определенных законом случаях. Согласно части первой статьи 400 ГПК Украины суд кассационной инстанции проверяет правильность применения норм права в пределах доводов кассационной жалобы и не вправе переоценивать доказательства.

Проверив доводы кассационных жалоб, Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения жалобы истца и частичном удовлетворении жалобы ответчика.

Суд исходил из того, что в соответствии со статьей 40 КЗоТ Украины прогулом является отсутствие работника на работе без уважительных причин, а применение дисциплинарного взыскания требует соблюдения процедуры, предусмотренной статьями 148–149 КЗоТ Украины. При этом определяющим является установление факта отсутствия и оценка уважительности причин такого отсутствия.

Верховный Суд согласился с выводами апелляционного суда о том, что истец не доказал подачу заявления об отпуске и не имел правовых оснований считать, что отпуск был предоставлен. Устный порядок согласования отпусков не предусмотрен законодательством и не может считаться надлежащим способом реализации права на отпуск. Отсутствие графика отпусков также не предоставляет работнику права самостоятельно определять порядок его использования.

Суд подчеркнул, что истец был осведомлен об отсутствии согласования отпуска и не предоставил доказательств существования объективных обстоятельств, которые исключали бы его вину в неявке на работу. Таким образом, увольнение за прогул было осуществлено в соответствии с требованиями законодательства.

Относительно дополнительного постановления апелляционного суда Верховный Суд отметил, что доказательства судебных расходов должны подаваться в сроки, определенные процессуальным законом, а их непредставление без уважительных причин является основанием для отказа в их возмещении. В то же время суд признал ошибочным вывод апелляционного суда об отказе во взыскании гонорара успеха исключительно на основании его необязательности.

Верховный Суд указал, что гонорар успеха является составляющей расходов на правовую помощь и подлежит оценке с точки зрения реальности и разумности. С учетом обстоятельств дела, сложности спора и принципа соразмерности суд признал обоснованным размер такого гонорара в сумме 10 000 гривен.

В результате кассационная жалоба представителя истца оставлена без удовлетворения, постановление апелляционного суда оставлено без изменений, кассационная жалоба ответчика удовлетворена частично, а дополнительное постановление апелляционного суда изменено путем взыскания гонорара успеха в определенном судом размере.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

