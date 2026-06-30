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Когда суд может смягчить наказание по статье 69-1 Уголовного кодекса – разъяснение ВП ВС

19:19, 30 июня 2026
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Большая Палата Верховного Суда разъяснила применение ст. 69-1 УК Украины.
Когда суд может смягчить наказание по статье 69-1 Уголовного кодекса – разъяснение ВП ВС
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Наличие хотя бы одного из определенных в пунктах 1 и 2 ч. 1 ст. 66 УК Украины обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, и признание обвиняемым своей вины являются обязательными основаниями для назначения более мягкого наказания на основании ст. 69-1 УК Украины.

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Часть 1 ст. 69-1 УК Украины применяется при обязательном наличии следующих оснований:

а) наличие не менее чем одного обстоятельства, смягчающего наказание, из пунктов 1 и 2 ч. 1 ст. 66 настоящего Кодекса;

б) отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание;

в) признание обвиняемым своей вины.

Такие выводы сделала Большая Палата Верховного Суда.

В данном деле гражданин Украины был обвинен по частям 2 и 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311 УК Украины (преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров). Приговором суда он был осужден, и по совокупности преступлений ему назначено окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с конфискацией имущества.

Апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции, исключив квалификацию действий обвиняемого по ч. 2 ст. 307 УК Украины, окончательное наказание оставил без изменений.

Оспаривая решения судов предыдущих инстанций, прокурор в кассационной жалобе утверждал, что суды необоснованно не применили положения ст. 69-1 УК Украины (назначение наказания при наличии смягчающих обстоятельств).

Большая Палата Верховного Суда учла, что, в отличие от пунктов 1, 2 ч. 1 ст. 66 УК Украины, в которых для обозначения смягчающих обстоятельств используется запятая или союз «или», в ч. 1 ст. 69-1 этого Кодекса использован союз «и», который по правилам законодательной техники применяется для объединения отдельных составляющих / признаков / условий, которые только в совокупности дают основания для применения соответствующего правила законодательства. Кроме того, в названии и норме ч. 1 ст. 69-1 УК Украины говорится о назначении наказания при наличии обстоятельств (множественное число), а не обстоятельства (единственное число), смягчающего наказание.

Соответственно, назначение наказания с учетом положений ч. 1 ст. 69-1 УК Украины может осуществляться лишь при наличии как минимум одного обстоятельства, указанного в п. 1 (явка с повинной, искреннее раскаяние или активное способствование раскрытию преступления) и п. 2 (добровольное возмещение причиненного ущерба или устранение причиненного вреда) ч. 1 ст. 66 УК Украины, а также при признании обвиняемым своей вины и отсутствии обстоятельств, отягчающих наказание. Отсутствие хотя бы одного из указанных элементов делает невозможным применение ч. 1 ст. 69-1 УК Украины.

Независимо от конструкции состава уголовного правонарушения (материальный, формальный, усеченный), суд обязан установить, имеются ли фактические основания для применения смягчающего обстоятельства, предусмотренного п. 2 ч. 1 ст. 66 УК Украины. Это означает, что в материалах производства должны быть доказательства того, что вред (материальный или нематериальный) был причинен и устранен. Если вред не был причинен, условие п. 2 ч. 1 ст. 66 УК Украины не выполнено, а следовательно отсутствуют основания для применения ст. 69-1 УК Украины.

Поскольку в данном деле иных обстоятельств, смягчающих наказание, кроме искреннего раскаяния, в ходе досудебного расследования или судебного разбирательства установлено не было, Большая Палата Верховного Суда оставила кассационную жалобу без удовлетворения, а решения судов первой и апелляционной инстанций – без изменений.

Постановление ВП ВС от 27 мая 2026 года по делу № 214/2983/24.

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