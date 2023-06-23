россия активно покупает компоненты к своим ракетам в третьих странах, – ГУР

В российских «искандерах» и «кинжалах» обнаружили большое количество иностранных компонентов.

Фото из открытых источников

Результаты исследований сбитых российских ракет показали «высокое содержание» иностранных компонентов. Об этом в интервью рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.



По словам представителя разведки, «больше всего иностранных компонентов, от которых критически зависит рф, в двух изделиях – это «искандер» и «кинжал».



Около пятидесяти компонентов электронной базы, размещенных в этих ракетах, иностранного производства, отметил Скибицкий.



В ГУР уточнили, что микросхемы к российским ракетам поступают из стран, не присоединившихся к санкциям.



По словам Вадима Скибицкого, сейчас Украина активно работает с партнерами, чтобы ограничить поставки этих компонентов в рф, усилить санкционное давление на агрессора, а также укрепить украинскую систему ПВО, которая является одним из ключевых приоритетов государства.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.