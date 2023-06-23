росія активно купує компоненти до своїх ракет у третіх країнах, – ГУР

У російських «іскандерах» і «кинжалах» виявили велику кількість іноземних компонентів.

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Результати досліджень збитих російських ракет показали «високий вміст» іноземних компонентів. Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За словами представника розвідки, «найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить рф, у двох виробах – це «іскандер» і «кинжал».

Майже п'ятдесят компонентів електронної бази, що розміщені в цих ракетах, іноземного виробництва, зазначив Скібіцький.

У ГУР уточнили, що мікросхеми до російських ракет надходять з країн, які не приєдналися до санкцій.

За словами Вадима Скібіцького, нині Україна активно працює з партнерами, аби обмежити постачання цих компонентів до рф, посилити санкційний тиск на агресора, а також – зміцнити українську систему ППО, що є одним з ключових пріоритетів держави.

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