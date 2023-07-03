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  1. В Украине

Украинцам за границей упрощен доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния

13:00, 3 июля 2023
В Минреинтеграции напомнили, что с февраля 2023 г. зарубежные дипломатические учреждения получили дополнительные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния.
Украинцам за границей упрощен доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния
Фото из открытых источников
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Украинцам за границей упрощен доступ к государственной регистрации актов гражданского состояния (ГРАГС). Об этом напоминает Минреинтеграции.

В условиях военного положения, начиная с февраля 2023 года, зарубежные дипломатические учреждения, определенные МИД Украины, получили дополнительные полномочия в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния, а именно:

– выдавать дубликаты свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, составленных органами ГРАГС на территории Украины;

– выдавать выписки из Государственного реестра актов гражданского состояния.

Также упрощены процедуры внесения изменений в актовые записи гражданского состояния, их восстановления или аннулирования.

Просмотреть перечень зарубежных дипломатических учреждений, уполномоченных выполнять расширенные функции в сфере ГРАГС можно здесь.

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