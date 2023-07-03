У Мінреінтеграції нагадали, що з лютого 2023 року закордонні дипломатичні установи отримали додаткові повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.

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Українцям за кордоном спрощено доступ до державної реєстрації актів цивільного стану (ДРАЦС). Про це нагадує Мінреінтеграції.

В умовах воєнного стану, починаючи з лютого 2023 року, закордонні дипломатичні установи, визначені МЗС України, отримали додаткові повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, а саме:

– видавати дублікати свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, складених органами ДРАЦС на території України;

– видавати витяги з Державного реєстру актів цивільного стану.

Також спрощені процедури внесення змін до актових записів цивільного стану, їхнього поновлення чи анулювання.

Переглянути перелік закордонних дипломатичних установ, уповноважених виконувати розширені функції у сфері ДРАЦС можна тут.

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