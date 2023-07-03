Судитимуть депутата облради від забороненої «ОПЗЖ» за незаконну роздачу державних земель

Завдана шкода державним інтересам склала понад 6 млн грн.

Фото: ДБР

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно депутата від забороненої в Україні партії «ОПЗЖ» Миколаївської обласної ради. Він за сумісництвом працював директором державного лісгоспу та незаконно роздавав землі лісництва «своєму оточенню». Про це повідомляє пресслужба Бюро.

Обвинувальний акт направлено до суду.

Встановлено, що депутат-посадовець незаконно роздав в оренду понад 250 га землі лісового фонду ДП «Баштанського лісгоспу». Підприємці, які отримали землі, замість відновлення лісу, на сотнях гектарах засіяли пшеницю для отримання багатомільйонних прибутків.

Завдана шкода державним інтересам склала понад 6 млн грн.

Посадовець обвинувачується у перевищенні службових повноважень, які спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам (ч. 3 ст. 365 КК України).

Санкція статті передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

Для забезпечення відшкодування завданих збитків державі накладено арешт на майно обвинуваченого. Зокрема, арештовано три будинки та три земельні ділянки вартістю 6,1 млн грн.

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