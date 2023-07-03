Будут судить депутата облсовета от запрещенной «ОПЗЖ» за незаконную раздачу государственных земель

Нанесенный ущерб государственным интересам составил более 6 млн грн.

Фото: ГБР

Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении депутата от запрещенной в Украине партии «ОПЗЖ» Николаевского областного совета. Он по совместительству работал директором государственного лесхоза и незаконно раздавал земли лесничеству «своему окружению». Об этом сообщает пресс-служба Бюро.

Обвинительный акт направлен в суд.

Установлено, что депутат-чиновник незаконно раздал в аренду более 250 га земли лесного фонда ГП «Баштанского лесхоза». Предприниматели, получившие земли вместо восстановления леса, на сотнях гектарах засеяли пшеницу для получения многомиллионных доходов.

Нанесенный ущерб государственным интересам составил более 6 млн грн.

Чиновник обвиняется в превышении служебных полномочий, повлекших тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам (ч. 3 ст. 365 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.

Для обеспечения возмещения нанесенного ущерба государству наложен арест на имущество обвиняемого. В частности, арестованы три дома и три земельных участка стоимостью 6,1 млн грн.

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