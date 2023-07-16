Украину накрыла мощная магнитная буря

В воскресенья, 16 июля, Украину накрыла магнитная буря, которая продлится до среды, 19 июля, передает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.
Отмечается, что самый большой пик магнитных колебаний придется на 18 июля. В этот день активность колебаний достигнет своего пика. В общей сложности эта геомагнитная буря будет средней интенсивности (2-3 балла).
Буря 16-19 июля считается самой продолжительной в июле.
Как уберечься от влияния магнитных бурь
Чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:
- накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;
- не переедать, отказаться от жирной пищи;
- не пить алкоголь;
- отказаться от кофе, заменить его травяными чаями;
- отказаться от интенсивных тренировок;
- больше гулять на свежем воздухе.
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