Украину накрыла мощная магнитная буря

Мощная магнитная буря продлится с 16 по 19 июля.

Фото: dialog.ua

В воскресенья, 16 июля, Украину накрыла магнитная буря, которая продлится до среды, 19 июля, передает Национальное управление океанических и атмосферных исследований США.

Отмечается, что самый большой пик магнитных колебаний придется на 18 июля. В этот день активность колебаний достигнет своего пика. В общей сложности эта геомагнитная буря будет средней интенсивности (2-3 балла).

Буря 16-19 июля считается самой продолжительной в июле.

Как уберечься от влияния магнитных бурь

Чтобы избавиться от влияния магнитных бурь, медики советуют:

накануне метеоудара и во время хорошо высыпаться;

не переедать, отказаться от жирной пищи;

не пить алкоголь;

отказаться от кофе, заменить его травяными чаями;

отказаться от интенсивных тренировок;

больше гулять на свежем воздухе.

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