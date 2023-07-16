Україну накрила потужна магнітна буря

У неділю, 16 липня, Україну накрила магнітна буря, яка триватиме до середи, 19 липня, передає Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Зазначається, що найбільший пік магнітних коливань припаде на 18 липня. У цей день активність коливань досягне свого піку. Загалом ця геомагнітна буря буде середньої інтенсивності (2-3 бали).
Буря 16-19 липня вважається найтривалішою у липні.
Як уберегтися від впливу магнітних бур
Щоб позбутися впливу магнітних бур, медики радять:
- напередодні метеоудару і під час добре висипатися;
- не переїдати, відмовитися від жирної їжі;
- не пити алкоголь;
- відмовитися від кави, замінити його трав'яними чаями;
- відмовитися від інтенсивних тренувань;
- більше гуляти на свіжому повітрі.
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