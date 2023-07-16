Україну накрила потужна магнітна буря

Потужна магнітна буря триватиме з 16 до 19 липня.

Фото: dialog.ua

У неділю, 16 липня, Україну накрила магнітна буря, яка триватиме до середи, 19 липня, передає Національне управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Зазначається, що найбільший пік магнітних коливань припаде на 18 липня. У цей день активність коливань досягне свого піку. Загалом ця геомагнітна буря буде середньої інтенсивності (2-3 бали).

Буря 16-19 липня вважається найтривалішою у липні.

Як уберегтися від впливу магнітних бур

Щоб позбутися впливу магнітних бур, медики радять:

напередодні метеоудару і під час добре висипатися;

не переїдати, відмовитися від жирної їжі;

не пити алкоголь;

відмовитися від кави, замінити його трав'яними чаями;

відмовитися від інтенсивних тренувань;

більше гуляти на свіжому повітрі.

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