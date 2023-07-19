На Закарпатье поймали пьяного водителя с чужими детьми

Мужчина нецензурно ругался, угрожал и оказывал злостное неповиновение.

Фото: Держприкордонслужба

Пограничники отдела Тячев Мукачевского отряда остановили внедорожник Dodge, 39-летний водитель которого находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Человек нецензурно ругался, угрожал и оказывал злостное неповиновение. Чтобы его усмирить, пограничники вызвали сотрудников полиции.

Кроме того, в салоне внедорожника находились трое несовершеннолетних детей. Как оказалось, водитель подобрал их по дороге, чтобы довезти домой в соседнее село.

Также правоохранители обнаружили в авто пустые бутылки из-под алкоголя и оторванный бампер.

Проверка водителя с помощью прибора Drager показала 4,39 промилле, что почти в 22 раза превышает разрешенную норму.

За управление в состоянии алкогольного опьянения составлен протокол. Автомобиль у водителя изъяли. А детей довезли в дома родителей, где они проживают.

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