На Закарпатті спіймали п’яного водія з чужими дітьми

Чоловік нецензурно лаявся, погрожував та чинив злісну непокору.

Фото: Держприкордонслужба

Прикордонники відділу Тячів Мукачівського загону зупинили позашляховик Dodge, 39-річний водій якого був у стані сильного алкогольного сп’яніння. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Чоловік нецензурно лаявся, погрожував та чинив злісну непокору. Щоб його втихомирити, прикордонники викликали співробітників поліції.

Крім того, у салоні позашляховика знаходилося троє неповнолітніх дітей. Як виявилося, водій підібрав їх дорогою, аби довезти додому у сусіднє село.

Також правоохоронці виявили в авто порожні пляшки з-під алкоголю та відірваний бампер.

Перевірка водія за допомогою приладу Drager показала 4,39 проміле, що майже у 22 рази перевищує дозволену норму.

За кермування у стані алкогольного сп'яніння складено протокол. Автомобіль у водія вилучили. А дітей довезли до осель батьків, де вони проживають.

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