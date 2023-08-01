Александр Ткаченко предложил двух кандидатов на должность руководителя Минкульта

Экс-министр отметил, что предлагал две кандидатуры.

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Экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, которого 27 июля Верховная Рада отправила в отставку, предложил двух кандидатов на должность нового руководителя министерства.

«Я предоставлял свое видение, когда меня спрашивали и коллеги по парламенту, и Правительство, и в Офисе (Президента) я говорил о двух кандидатурах. О них тоже говорят. Они профессионалы из этой сферы, достаточно мощные, а главное - что они здоровы ценностно», – сказал Ткаченко в интервью «BBC Украина».

«Главное – чтобы это были люди порядочные с точки зрения ценностей, а с другой – высокого профессионального уровня, и с пониманием того, что украинская культура должна стать частью мировых культурных процессов», – добавил экс-министр.

Как мы сообщали, Кабмин определился, кто будет временно исполнять обязанности Министра культуры и информационной политики Украины.

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